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Sanayi Mahallesi'nde kamyon çarpması sonucu yaya hastaneye kaldırıldı

Elazığ Sanayi Mahallesi'nde yolun karşısına geçen yayaya kamyon çarptı; vatandaş bir süre aracın altında sıkıştı, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı, polis inceleme yaptı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sanayi Mahallesi'nde kamyon çarpması sonucu yaya hastaneye kaldırıldı

kaza ve müdahale:

Kaza, Elazığ'ın Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş bir süre kamyonun altında sıkıştı ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan vatandaşın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

polis incelemesi:

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, kaza yerinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Sürücü ve aracın plakası hakkında edinilen bilgi henüz paylaşılmadı; polis, olayın oluş biçimi ve sorumluluk durumunu belirlemek için tanık ifadeleri ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

YARALI, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİN ARDINDAN AMBULANSLA...

YARALI, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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