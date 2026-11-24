olaya ilişkin detaylar:

Şırnak’ta, Şırnak-Siirt kara yolu sanayi sitesi mevkisinde meydana gelen kazada bir ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

kaza yerinde ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve acil müdahale sonrası hastaneye sevk için hazırlık yaptı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Motosiklette bulunan F.E. ve A.C., yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kolluk kuvvetleri kazanın oluş nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK'TA TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.