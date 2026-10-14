Sanayici kadınların eşliğinde kız çocuklarının hayalleri konuşuldu

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan kız çocuklarını ziyaret ederek onların eğitim, hedef ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyarette platform üyeleriyle çocuklar arasında samimi bir sohbet gerçekleşti ve tespit edilen temel ihtiyaçlara yönelik destekler iletildi.

Ziyarette konuşulanlar:

Toplantıya Platform Başkanı Elif Tosmur öncülük etti. Platform üyeleri Pınar Parmaksız ve Neriman İçer ile Kadın Sanayiciler Komitesi üyeleri Heja Aba, Nafize Parlakkan ve Medine Türevici de buluşmada yer aldı. Katılımcılar, kız çocuklarının eğitim hayatları, gelecek planları ve gerçekleştirmek istedikleri hedefler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Sağlanan destek ve yaklaşım:

Ziyarette öncelikle Çocuk Evleri Sitesi'nde tespit edilen temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik somut destekler sağlandığı belirtildi. Platform temsilcileri, yardımı sadece ihtiyaç karşılamakla sınırlamayıp, çocukların gelişim süreçlerine eşlik etmenin ve onların hayallerini desteklemenin önemini vurguladı.

Elif Tosmur toplantıda, "Her çocuğun kendine özgü hayalleri, hedefleri ve keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyeli var. Bizim için önemli olan, kız çocuklarımızın bu potansiyeli ortaya çıkarabileceklerine inanmaları, kendilerine güvenmeleri ve geleceklerini şekillendirirken yalnız olmadıklarını hissetmeleridir," sözleriyle amaçlarını özetledi.

Platformun yaklaşımı, kız çocuklarının özgüvenini ve hedef odaklı gelişimini desteklemeye dayanıyor. Ziyaret, hem bireysel hikayelerin dinlenmesine hem de çocukların uzun dönemde başarısını etkileyebilecek ihtiyaçların tespit edilmesine fırsat sundu.

Adreslenen ihtiyaçlara yönelik desteklerin sürdürülmesi ve çocukların hayallerine giden yolda düzenli olarak yanında olunması vurgulandı. AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, sosyal sorumluluk kapsamında bu tür çalışmalara devam etme niyetini bildirdi.

AOSB KADIN SANAYİCİLER PLATFORMU, ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE KALAN KIZ ÇOCUKLARINI ZİYARET EDEREK GELECEK HEDEFLERİNİ VE HAYALLERİNİ DİNLEDİ ÇOCUKLARIN TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YÖNELİK DESTEK SAĞLADI.