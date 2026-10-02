Sanayide sigara rahatlığı: LPG sızıntısı şaşkınlık yarattı

Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki bir kaportacı dükkanında, esnaf Ramazan Tahtacı tarafından kaydedilen görüntüler tepki çekti. Tamir için dükkâna getirilen bir araçta tespit edilen LPG sızıntısı'na karşın, aracın yanında elinde sigara bulunan bir kişinin rahat tavrı kameralara yansıdı.

görüntüde öne çıkanlar:

Tahtacı'nın cep telefonu kamerasına yansıyan videoda çevredeki diğer kişiler de durumu izlerken, sigara içen vatandaşın kayıtsız duruşu dikkat çekti. Görüntülerde sızıntının nasıl tespit edildiği veya sızıntının boyutu hakkında ayrıntı gösterilmiyor; ancak olayın yaşandığı yer olarak Odunpazarı sanayi sitesi belirtiliyor.

riskler ve alınması gereken önlemler:

LPG sızıntılarında açık alev ve sigara, yangın ve patlama riski oluşturur. Böyle bir durumda bulunduğunuz alandan uzaklaşmak, çevredekileri uyarmak ve yetkili servise haber vermek en doğru ilk adımlardır. Görüntü, risklerin küçümsendiğinde nasıl tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini hatırlatıyor.

Olayın kaynağını kaydeden Ramazan Tahtacı'nın paylaştığı görüntüler, sanayi sitesindeki diğer esnaf ve çevredekiler arasında şaşkınlık yarattı.

LPG SIZINTISI