Sanayiyi güçlendirmeden 2029 hedeflerine ulaşılamaz

ASO: sürdürülebilir büyüme sanayinin kapasitesine bağlı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) hakkında değerlendirmede bulundu. Ardıç, programın hazırlanma sürecinde yapılan istişare toplantılarına katılarak reel sektörün beklentilerini ve sahadaki sorunları aktarma fırsatı bulduklarını belirtti.

Ardıç, sürdürülebilir büyümenin temelinin sanayinin üretim ve ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi olduğunu ifade ederek, programda büyüme patikasının kademeli olarak yüzde 3,3ten yüzde 5e yükselmesinin hedeflenmesini olumlu değerlendirdi. Bu hedeflerin, imalat sanayinin kapasitesini artıracak ve ihracatı destekleyecek politikalarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

sanayinin öncelikleri ve OVP'ye yansımalar:

Ardıç, OVP kapsamındaki yaklaşımların sanayicilerin sahadaki öncelikleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi. Programın; beşeri ve fiziki altyapının geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve sanayide yüksek katma değerli dönüşümün desteklenmesi esaslarına dayandırılmasını önemli bulduklarını kaydetti.

İmalat Sanayii Güçlendirme Programı özelinde Ardıç, bunun üretim kapasitesinin korunması, verimlilik ve teknoloji düzeyinin yükseltilmesi ile sanayinin küresel rekabet gücünün artırılması açısından kritik olduğunu belirtti. Finansman, enerji, nitelikli iş gücü, yeşil ve dijital dönüşüm, ihracat ve kamu alımlarını kapsayan bütüncül yaklaşımın sanayinin ölçek kazanmasına katkı sağlayacağına inanmakta olduklarını aktardı.

makro hedefler ve uygulama öncelikleri:

Ardıç, programın öngördüğü makro hedeflere dikkat çekti. Program dönemi sonunda enflasyonun yüzde 9a, cari açığın millî gelire oranının yüzde 1,6ya ve bütçe açığının yüzde 2,8e indirilmesinin makroekonomik istikrar açısından önem taşıdığını vurguladı. Fiyat ve finansal istikrarın kalıcı hale gelmesinin ekonominin arz kapasitesinin güçlendirilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Enflasyonla mücadele sürecinde sanayi yatırımlarının, işletme sermayesinin ve ihracatçıların rekabet gücünün korunup güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Ardıç, dış ticarette rekabetçiliğin artırılması için dönüşüm, pazara erişim, ticaret diplomasisi, ihracat finansmanı ve tedarik zinciri dayanıklılığının eş zamanlı ele alınmasının gerekliliğini vurguladı.

Ardıç, ihracat artışının mevcut firmaların satışlarını artırmasının ötesine geçmesi gerektiğini; ihracatçı firma sayısının artması, ihracatın tabana yayılması ve yüksek katma değerli ürünlerin payının yükseltilmesinin hedeflenmesi gerektiğini söyledi. Savunma sanayii, sağlık endüstrileri ve diğer stratejik sektörlerde kritik teknolojilerin yerli kapasitesinin geliştirilmesinin ekonomik güvenlik açısından önemine dikkat çekti.

Programda açıklanan 2029 hedefleri arasında yer alan yüzde 5 büyüme ve 450 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı hedeflerine ulaşmanın yolunun sanayi yatırımlarının artması, mevcut üretim kapasitesinin korunması ve küresel rekabet gücünün yükseltilmesinden geçtiğini söyledi.

Ardıç, OVP uygulama döneminde finansman, enerji, işgücü ve yatırım ortamına ilişkin adımların eş zamanlı ve kararlı biçimde hayata geçirilmesinin önem taşıdığını belirterek, programın başarısının açıklanan hedeflerin sanayi yatırımlarına, üretim kapasitesine, verimlilik artışına, teknolojik dönüşüme ve ihracata ne ölçüde yansıdığıyla ölçüleceğini ifade etti.

Ankara Sanayi Odası olarak OVP hedeflerinin somut uygulama araçlarına dönüşmesi sürecinde ilgili kurumlarla iş birliği içinde katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Ardıç, istişare sürecine verdiği önem nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz a teşekkür etti.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ