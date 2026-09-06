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Verimlilik artışıyla desteklenen teknoloji odaklı büyüme yol haritası

OVP ile 2027-2029 döneminde teknolojik dönüşüm, verimlilik ve mali disiplin öncelikleriyle fiyat istikrarı ve kalıcı refah hedefleniyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Verimlilik artışıyla desteklenen teknoloji odaklı büyüme yol haritası

Verimlilik artışıyla desteklenen teknoloji odaklı büyüme yol haritası

Orta Vadeli Program (OVP) 2027-2029 dönemi hedefleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Program; enflasyon, büyüme, ihracat ve istihdam gibi makro göstergelere ilişkin ölçülmüş hedefler sunarken ekonomik politikaların yönünü de belirliyor.

Programın öncelikleri:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OVP açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede programın ana eksenlerini vurguladı. Bakan Kacır, teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışının ülkenin büyüme potansiyelini güçlendireceğini; fiyat istikrarı, mali disiplin ve kalıcı refah artışının ise programın temel hedefleri olduğunu belirtti.

"Teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla ülkemizin büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin sürdürülmesi ve kalıcı refah artışının temin edilmesi programın temel hedeflerini oluşturuyor."

Bakanın değerlendirmesi ve uygulama iradesi:

Kacır, sosyal medya paylaşımında OVP’nin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, programın teknoloji ve üretim kapasitesini daha ileri taşıyacak şekilde hayata geçirileceğini ifade etti. Bakan, katma değerli üretimi ve rekabet gücünü artıracak politikaların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

OVP kapsamında ön plana çıkan vurgu; sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda verimliliğin ve teknolojik dönüşümün bir arada yürütülmesi oldu. Bakanın açıklaması, ekonomik istikrar ile üretim ve teknoloji politikalarının eş zamanlı takip edileceğinin işaretini verdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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