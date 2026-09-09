Sancaktepe'de beton pompası kontrolden çıktı: 5 kişi yaralandı

Kaza ve olay yerindeki müdahale

Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde saat 14.00 civarında meydana gelen kazada, inşaat sahasından çıkan beton mikserine çarpan beton pompa aracı kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, yol üzerindeki üç araca çarptı ve yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle beton pompa aracının sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri sürücüyü çıkarmak için yaklaşık yarım saat süren çalışma yaptı ve sıkışan sürücüyü güvenli şekilde araçtan çıkardı.

Yaralılar, taşıma ve trafik düzenlemesi

Kazada, beton pompa aracının sürücüsü ile diğer araçlarda bulunanların da aralarında olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürüyor ve yapılan bilgilendirmeye göre hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Polis ekipleri kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kaza mahallindeki araçlar, çekici ve vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.

Soruşturma ve dikkate alınan deliller

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde beton pompa aracının plakasının 34 MKF 401 olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini aldı, olay yerindeki araç pozisyonlarını ve hasarları incelemeye başladı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, inşaat sahası çıkışlarında ve şerit değişimlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarıda bulundu.

SANCAKTEPE'DE BETON MİKSERİNE ÇARPAN BETON POMPA ARACI, KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ.