SANKO Üniversitesi hastanesinde obezite ve laparoskopide yeni dönem: Dr. Başar Aksoy hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi hastanesinde hasta kabulü:

Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Hastanede başta obezite ve metabolik cerrahi olmak üzere ileri laparoskopik müdahaleler ve genel cerrahi uygulamalarıyla hizmet verecek. Uzmanlığı ve akademik geçmişi, hastanenin cerrahi kapasitesine katkı sağlayacak şekilde hizmete yansıtılacak.

Eğitim ve mesleki geçmiş:

Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, 1980 yılında Gaziantep'te doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Tıp eğitimine 1997-2000 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayıp, 2000-2003 yıllarında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ederek mezun oldu. 2003-2005 yıllarında SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görev yaptıktan sonra, 2005-2011 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı ve Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 2011-2012 döneminde mecburi hizmetini yerine getirdi.

Akademik roller ve ileri eğitim:

2012-2013 yıllarında SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi ve Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Aksoy, 2014-2025 yılları arasında SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı ve aynı dönemde SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi'nin kurucu uzman hekimliğini yürüttü. Mesleki gelişimi kapsamında 2014'te Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2015'te Cleveland Clinic'te ileri laparoskopik ve bariatrik cerrahi eğitimleri aldı; ayrıca 2025-2026 yıllarında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde organ (Böbrek) nakli eğitimi gördü.

Dr. Aksoy'un kliniğinde sağlanan hizmetler arasında ileri laparoskopik (kapalı) cerrahi, obezite ve metabolik (diyabet) cerrahisi, mide ve kolon kanserlerinin laparoskopik cerrahisi, meme kanseri cerrahisi ve eş zamanlı estetik rekonstrüksiyonu yer alıyor. Ayrıca safra kesesi ve sindirim sistemi hastalıklarının laparoskopik cerrahisi, kasık ve karın duvarı fıtıklarının laparoskopik tedavileri; hemoroid, anal fissür ve fistülün cerrahi ve cerrahi dışı tedavileri; kıl dönmesi tedavileri; izsiz jinekomasti (erkek meme estetiği) cerrahisi ile obezite cerrahisi sonrası vücut şekillendirme uygulamaları bulunuyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamasıyla bölgedeki cerrahi hizmetlerin çeşitlenmesine ve güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

GENEL CERRAHİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAR AKSOY, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE