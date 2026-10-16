Kamboçya ile ilişkilerde yeni ivme: hedef ticareti 1 milyar dolara çıkarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya iki ülkenin bakanları ve heyetleri katıldı; görüşmelerde ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, enerji, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliği ele alındı.

görüşmenin içeriği:

Erdoğan, Kamboçya’yı Güneydoğu Asya bölgesinde "önemli bir ortağımız" olarak tanımladı ve 2018’de dönemin başbakanı Hun Sen ile varılan uzlaşı doğrultusunda ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini hatırlattı: "Bu hedefe ulaşmak için çabalarımız hala devam ediyor."

Görüşmelerde enerji, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi planları gündeme geldi; ayrıca savunma sanayii ürünlerine yönelik Kamboçya ilgisinden memnuniyet duyuldu. Erdoğan, Türkiye'nin eğitim bursları programıyla Kamboçyalı öğrencilere destek verdiğini vurguladı ve iki ülke arasında yatırımların kolaylaştırılmasına yönelik mutabakat arayışlarının sürdüğünü belirtti.

insani ve bölgesel mesajlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılmasını "son derece memnuniyet verici" bulduğunu söyledi ve Filistin konusunda iki devlet temelindeki çözüm çalışmalara Kamboçya'nın katkısına olan inancını paylaştı. Ayrıca Türkiye ile Kamboçya makamları arasında koordinasyonla bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye insani yardım ulaştırıldığına dikkat çekti ve yardımların devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır ihtilafının uluslararası hukuka uygun, diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini temenni ettiklerini ifade etti ve çatışmalardan etkilenen sivillere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise İstanbul ziyaretinin ve görüşmelerin önemine işaret ederek Türkiye'nin kalkınmasını, bölgesel ve küresel meselelerdeki rolünü takdir ettiğini dile getirdi. Manet, siyasi ve savunma alanlarında somut adımlar atıldığını belirterek, "Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı" ifadesini kullandı ve ikili ticaretin geliştirilmesi ile yatırımların kolaylaştırılması konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Her iki lider, görüşmenin iki ülke arasındaki köklü dostluğa yeni bir ivme kazandıracağı kanaatini paylaştı. Taraflar, ekonomik ve savunma başta olmak üzere gündemdeki iş birliği alanlarını uygulamaya dönük adımlarla takip edeceklerini bildirdi.

Sonuç olarak, iki ülke arasındaki diplomasi trafiği, ticaret hedeflerinin güçlendirilmesi ve savunma ile eğitim iş birliğinin somutlaşması yönünde ileriye dönük bir program çerçevesi sunuyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KAMBOÇYA BAŞBAKANI HUN MANET İLE BİR ARAYA GELDİ