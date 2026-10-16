Mersin merkezli operasyonda DEAŞ'ın finans ağı hedef alındı: 3 tutuklama

Operasyonun kapsamı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma sonucu Silifke ve Erdemli ilçeleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kayseri illerinde toplam 9 şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Jandarma ekipleri tarafından 13 Ekim tarihinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yakalanan şüphelilerle birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen dövizlerle birlikte 397 bin 768 TL ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Savcılık sürecinde şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı, geriye kalan 7 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkeme kararına göre bu kişilerden 3'ü tutuklandı, diğer 4'ü adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER (ARŞİV)