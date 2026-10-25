Şanlıurfa'da adliye mübaşiri evinde ölü halde bulundu

Olayın gerçekleştiği adres

Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk tespitler ve işlemler

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, ölüm nedeninin tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Memleketi ve soruşturma:

Haberde yer alan bilgiye göre, Demir'in aslen Adıyamanlı olduğu ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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