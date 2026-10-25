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Zonguldak'taki maden patlamasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Kilimli'de 23 Ekim'de metan gazı birikmesiyle oluşan patlama soruşturmasında Ankara'da yakalanan işletme müdürü tutuklandı; tutuklu sayısı 4'e çıktı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak'taki maden patlamasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Dava süreci ve tutuklamalar:

Kilimli ilçesi Gelik beldesinde 23 Ekim'de meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ankara'da yakalanan işletme müdürü Mustafa K., SEGBİS aracılığıyla Zonguldak mahkemesine bağlandı ve tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi; mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler ve yöneltilen suçlamalar:

Daha önce gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. hakkında 'bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçundan tutuklama kararı verilmişti. İşletme müdürünün de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 4 oldu.

Olayın teknik boyutu ve soruşturma detayları:

Patlama, resmi açıklamalara göre metan gazı birikmesi sonucu oluştu. Ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı; yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma için bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Patlamanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti oluşturuldu ve teknik incelemeler devam ediyor.

ZONGULDAK&#039;IN KİLİMLİ İLÇESİNDE 3 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 İŞÇİNİN YARALANDIĞI MADEN...

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE 3 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 İŞÇİNİN YARALANDIĞI MADEN OCAĞINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMADA, ANKARA'DA YAKALANAN İŞLETME MÜDÜRÜ MUSTAFA K. DA TUTUKLANDI. BÖYLECE SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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