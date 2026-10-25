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Efeler kavşağında tırla çarpışma: elektrikli araç alev aldı, itfaiye battaniye ile müdahale etti

Aydın Efeler'de Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı'nda tırla çarpışan Tesla elektrikli araç alev aldı; itfaiye battaniye ve soğutma çalışması başlattı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 20:07

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler kavşağında tırla çarpışma: elektrikli araç alev aldı, itfaiye battaniye ile müdahale etti

Olayın oluşu:

Kaza, Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 35 BTB 229 plakalı Tesla marka elektrikli araç, Ovaeymir yönünden Efeler istikametine dönüş yapmak istediği sırada, Çine istikametine seyir halinde olan 09 AON 074 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak alev aldı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

itfaiye müdahalesi:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale için yeni nesil söndürme çadırı ve özel ekipman kullandı. Ekipler, araçtaki yangının çevreye sıçramasını ve olası zehirli gaz salınımını önlemek amacıyla özel yangın battaniyesi uyguladı ve aynı zamanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye, bataryaların tamamen tükenmesini sağlamak için soğutma işlemini sürdürüyor.

sağlık durumu ve ulaşım tedbirleri:

Kazada araç sürücüsü E.G. hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde yol güvenliğini sağladı; kaza nedeniyle bölgede kontrollü trafik akışı sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, elektrikli araç yangınlarında batarya kaynaklı riskler nedeniyle özel müdahale ekipmanlarının ve soğutma yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından kavşakta ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE TIR İLE ÇARPIŞAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ALEV ALIRKEN, İTFAİYE EKİPLERİ ÖZEL...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE TIR İLE ÇARPIŞAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ALEV ALIRKEN, İTFAİYE EKİPLERİ ÖZEL YANGIN BATTANİYESİYLE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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