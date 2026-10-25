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Oba'da çarpışma: genç rekreasyon öğrencisi yaşamını yitirdi

Oba Mahallesi'nde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu rekreasyon bölümü öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan hayatını kaybetti, sürücü gözaltında.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Oba'da çarpışma: genç rekreasyon öğrencisi yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, Alanya istikametine seyir halinde olan Yağnur Damla Karaaslan (20) idaresindeki 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Mike Carsten Szoepe (54) yönetimindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü Mike Carsten Szoepe polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Kaza sonrası sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ve hastaneye nakil gerçekleştirildi. Yapılan müdahalelere rağmen sürücünün yaşamını yitirmesi üzerine adli süreç başlatıldı ve yetkili birimler olayın aydınlatılması için inceleme yürütüyor.

rektörden taziye:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan Karaaslan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Türkdoğan mesajında şunları belirtti: 'Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Yağnur Damla Karaaslan’ın geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli öğrencimiz Yağnur Damla’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm üniversite mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum'

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 20 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 20 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ. ALMAN UYRUKLU MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINIRKEN, ALKÜ REKTÖRÜ PROF. DR. KENAN AHMET TÜRKDOĞAN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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