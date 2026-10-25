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Ağrı'da sınav çıkışında park halindeki mikserin harekete geçmesi can aldı

Ağrı'da 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan öğrencilere park halindeki beton mikserinin çarpması sonucu F.K. hayatını kaybetti, İ.A. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ağrı'da sınav çıkışında park halindeki mikserin harekete geçmesi can aldı

Ağrı'da sınav çıkışı kaza

Ağrı'da 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan iki öğrenciye park halindeki bir beton mikserinin çarpması sonucu meydana gelen kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybetti, İ.A. ise ağır yaralandı.

Olayın ayrıntıları:

Kaza, Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi yakınlarındaki Mikail Aydemir Camisi civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sınavdan çıkan F.K. ve İ.A. yolda yürürken, park halindeyken harekete geçen beton mikseri öğrencilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı İ.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı ve ağır yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, beton mikserinin öğrenciyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gelişmelerin ardından yetkililer tarafından yapılacak adli ve idari soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

AĞRI’DA BETON MİKSERİNİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDAN ÇIKAN...

AĞRI’DA BETON MİKSERİNİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDAN ÇIKAN ÖĞRENCİLERDEN F.K. HAYATINI KAYBETTİ, İ.A. YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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