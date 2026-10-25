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Metrelerce yükseklikte rahat adımlarla ilerleyen dağ keçileri kaydedildi

Malatya Hekimhan'da Güzelyurt Mahallesi'nde dik kayalarda sürü halinde ilerleyen onlarca dağ keçisi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 20:07

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Metrelerce yükseklikte rahat adımlarla ilerleyen dağ keçileri kaydedildi

görüntülerin ayrıntıları:

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi yakınlarında, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde onlarca dağ keçisi sarp kayalıklarda sürü halinde ilerlerken görüldü. Kayıtlarda, keçilerin metreden metreye atlamadan, tırmanmadan ve birbirleriyle uyum içinde hareket ettiği izlenimi dikkat çekti.

arazi ve hareket kabiliyeti:

Keçiler, metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda bile birbirine yakın mesafede, çevik ve temkinli adımlarla ilerledi. Görüntülerde bazı kesimlerin neredeyse 90 derecelik açıya yakın olduğu, keçilerin kayalık yüzeylerde ustalıkla dengelerini koruduğu gözlendi.

Kaydedilen sahne, yaban hayatının zorlu coğrafyalarda bile sürü halinde hareket edebildiğini ve hayvanların doğal ortamlarında sergilediği denge yeteneğini ortaya koyuyor. Görüntüler, bölgeden geçen kişilerce cep telefonuyla alındı ve kısa süreliğine sosyal medyada yayıldı.

MALATYA’DA DAĞ KEÇİLERİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

MALATYA’DA DAĞ KEÇİLERİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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