Şanlıurfa'da aranan iki firari hükümlü yakalandı, cezaevine gönderildiler

operasyonun ayrıntıları:
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Ceylanpınar ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin saklandıkları adreslerde yakalanmasını sağladı.
yakalanan hükümlüler ve cezaları:
Operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedür gereği cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları ise devam ediyor.
ŞANLIURFA'DA 2 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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