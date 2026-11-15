Şanlıurfa'da aranan iki firari hükümlü yakalandı, cezaevine gönderildiler

Karaköprü ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş cezaları bulunan iki firari yakalanıp cezaevine teslim edildi.