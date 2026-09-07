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şanlıurfa'da etiketsiz ve güvenilirliği şüpheli sade yağa el konuldu

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki depoda etiket ve güvenilirlik şartlarını taşımayan 875 kilogram sade yağa el koydu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:54

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

şanlıurfa'da etiketsiz ve güvenilirliği şüpheli sade yağa el konuldu

Şanlıurfa'da 875 kilogram sade yağa el konuldu:

Haliliye Belediyesi ekipleri, halk sağlığını koruma amaçlı denetimlerini kent genelinde sürdürüyor. Belediye başkanı Mehmet Canpolat talimatıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir depoda kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede mevzuata uygunluğu ve etiket bilgileri bulunmayan ürünler tespit edildi.

Denetimde tespit edilenler:

Ekiplerin yaptığı kontrolde, depoda muhafaza edilen ve güvenilirliği konusunda şüphe uyandıran toplam 875 kilogram sade yağ belirlendi. İncelemede özellikle etiket bilgileri eksik olan ambalajlar dikkati çekti. El konulan ürünler arasında 17,5 kilogramlık 45 adet ve 5 kilogramlık 13 adet teneke sade yağ olduğu kaydedildi. Ürünlerin fiziksel ve belge bakımından mevzuata uygunluğunu teyit etmek üzere detaylı inceleme yapıldı.

Yasal süreç ve denetimlerin sürdürüleceği bildirildi:

Bulunan ürünlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatıldı. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığını riske atabilecek ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçmek amacıyla denetimlerin kent genelinde devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve mevzuata uymayan ürünlerle ilgili takip yapılacağını vurguladı.

ZABITA EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI RİSKE ATABİLECEK ÜRÜNLERİN PİYASAYA SUNULMASININ ÖNÜNE...

ZABITA EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI RİSKE ATABİLECEK ÜRÜNLERİN PİYASAYA SUNULMASININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA DENETİMLERİN KENT GENELİNDE SÜRDÜRÜLECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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