Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi kimliğiyle dolandırıcılık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Olayın gelişimi:

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yakalama ve işlem:

Yapılan çalışmada şüpheli yakalandı, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yetkililer, A.O.'nun kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu bildirdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI