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Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi kimliğiyle dolandırıcılık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Şanlıurfa'da jandarma, kendisini kamu görevlisi gösterip dolandıran ve hakkında 13 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.O.'yu yakaladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi kimliğiyle dolandırıcılık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Olayın gelişimi:

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yakalama ve işlem:

Yapılan çalışmada şüpheli yakalandı, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yetkililer, A.O.'nun kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu bildirdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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