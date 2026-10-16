Şanlıurfa'da salça ve pul biber üretiminde hijyen endişesi

Şanlıurfa'da gıda güvenliği denetimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapan bir işletmede kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede üretimde kullanılmak üzere bekletilen ürünler ve üretim alanının hijyen koşulları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

denetimde tespit edilenler:

Ekiplerin tespitlerine göre üretimde kullanılmak üzere stoklanan yüzlerce kilogram çürümüş domates bulundu. Ayrıca, bazı partilerde küflenmiş ve kötü koku yayan domates salçası tespit edildi; pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen bazı biberlerin ise hijyenik olmadığı saptandı. Bu bulgular, üretim sürecinin ve saklama koşullarının gıda güvenliği standartlarına uymadığını gösterdi.

alınan önlemler ve uygulanan yaptırım:

Halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikteki ürünlere ilişkin olarak ekipler, söz konusu ürünlere imha edilmek üzere el koydu ve muhafaza altına aldı. İşletme hakkında ise belirtilen ihlaller kapsamında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlem uygulandı.

Denetim, salgın sonrası gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin önemini yeniden gündeme getirirken, yetkililer üreticilerin ve işletmelerin standartlara uymalarının zorunlu olduğunu vurguladı. Vatandaşların da şüpheli görülen ürünleri yetkililere bildirmesi istendi.

ŞANLIURFA’DA ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERİNDE YÜZLERCE KİLOGRAM ÇÜRÜMÜŞ DOMATES, KÜFLENMİŞ SALÇA VE HİJYENİK OLMAYAN BİBER TESPİT ETTİ. ÜRÜNLER İMHA EDİLMEK ÜZERE MUHAFAZA ALTINA ALINIRKEN İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.