Çatalzeytin'de dereden su içen üç karaca görüntülendi

Kastamonu kıyısında beklenen anlar:

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, üç karaca Akçay Deresi kıyısına inerek su içerken görüntülendi. O anlar, bölge sakini Hikmet Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

görüntü kaynağı:

Kayda yansıyan görüntülerde karacaların dere kenarına gelerek su içtiği ve çevreyi kontrol ettikleri görülüyor. Görüntüler, bölgedeki doğa hareketliliğine ilişkin somut bir kare sunuyor ve çekimler cep telefonu kamerası ile yapıldı.

davranış ve yönelim:

Su içen karacalar bir süre kıyıda kaldıktan sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Olayda herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi; karacaların doğal yaşam alanına geri döndüğü görüntülerde net biçimde izleniyor.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen bu tür görüntüler, yerel yabani yaşamın gözlemlenmesine ve korunmasına ışık tutuyor. Bölge halkı, gözlemledikleri doğal anları paylaşmaya devam ediyor.

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE DERE KENARINA KADAR İNEN ÜÇ KARACA, SU İÇTİKLERİ ESNADA CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.