Söke belediyesi sıfır atık belgesiyle atık yönetiminde yeni standart belirledi

sıfır atık belgesi alındı:

Söke Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sıfır Atık Belgesi'ne hak kazandı. Çalışmalar, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan öncülüğünde ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

uygulamalar ve altyapı:

Belediye, Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun olarak ilçe genelinde en az ikili toplama sistemini uygulamaya koydu. Geri kazanılabilir cam, tekstil ve mobil atıkların ayrı toplanabilmesi için atık kumbaraları yerleştirildi; ayrıca Atık Getirme Merkezi kurulumu ve Mobil Atık Getirme Merkezi uygulamaları hayata geçirildi. Organik atıkların değerlendirilmesi amacıyla kompost üretimi de başlatıldı ve böylece sürdürülebilir bir atık yönetim altyapısı oluşturuldu.

belge, mevzuat ve belediyenin taahhüdü:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen belgede, Söke Belediyesi'nin 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurduğu açıkça belirtildi. Belge, ilçede atıkların azaltılması ve geri kazanımın artırılmasına yönelik somut adımların resmi doğrulamasını sağlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çevreye bırakılan atıkların azaltılması, geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması yönünde çok önemli adımlar attık. Sıfır Atık Belgesi, Söke’nin çevre konusunda ortaya koyduğu çalışmaların da önemli bir göstergesi oldu. Daha sağlıklı bir çevre ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Söke, bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarımız sürdüreceğiz"

BAŞKAN ARIKAN SIFIR ATIK YÖNETİMİ