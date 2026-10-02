Dolar 49,1395 +0,13%
Euro 55,3955 +0,33%
Bist 12.262,53 +0,11%
Altın Gram 6.606,86 -0,49%
EUR/USD 1,1269 +0,21%
Brent Petrol 100,32 -1,95%
--°

Söke belediyesi sıfır atık belgesiyle atık yönetiminde yeni standart belirledi

Söke Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurup ikili toplama, atık kumbaraları, Atık Getirme Merkezi ve kompost ile Sıfır Atık Belgesi aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Söke belediyesi sıfır atık belgesiyle atık yönetiminde yeni standart belirledi

sıfır atık belgesi alındı:

Söke Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sıfır Atık Belgesi'ne hak kazandı. Çalışmalar, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan öncülüğünde ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

uygulamalar ve altyapı:

Belediye, Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun olarak ilçe genelinde en az ikili toplama sistemini uygulamaya koydu. Geri kazanılabilir cam, tekstil ve mobil atıkların ayrı toplanabilmesi için atık kumbaraları yerleştirildi; ayrıca Atık Getirme Merkezi kurulumu ve Mobil Atık Getirme Merkezi uygulamaları hayata geçirildi. Organik atıkların değerlendirilmesi amacıyla kompost üretimi de başlatıldı ve böylece sürdürülebilir bir atık yönetim altyapısı oluşturuldu.

belge, mevzuat ve belediyenin taahhüdü:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen belgede, Söke Belediyesi'nin 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurduğu açıkça belirtildi. Belge, ilçede atıkların azaltılması ve geri kazanımın artırılmasına yönelik somut adımların resmi doğrulamasını sağlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çevreye bırakılan atıkların azaltılması, geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması yönünde çok önemli adımlar attık. Sıfır Atık Belgesi, Söke’nin çevre konusunda ortaya koyduğu çalışmaların da önemli bir göstergesi oldu. Daha sağlıklı bir çevre ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Söke, bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarımız sürdüreceğiz"

BAŞKAN ARIKAN SIFIR ATIK YÖNETİMİ

BAŞKAN ARIKAN SIFIR ATIK YÖNETİMİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sason’da yağışın bıraktığı iz: heyelan temizliğiyle köy yolları açıldı
images

Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahilinde poyraz hayatı zorluyor
images

Yağmura karşı camide güneş duası: fındık üreticileri bekliyor
images

Muhtarın müdahalesiyle sıcak asfaldan kurtarılan şahin doğaya salındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etü ilk başvuruda THE 2027 sıralamasına girerek uluslararası alanda yer aldı

Atatürk Üniversitesi, global rekabette konumunu güçlendirdi: Türkiye'de iki basamak yükseliş

BAÇEM'de ekşi mayalı ekmek atölyesi yoğun ilgi gördü

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı