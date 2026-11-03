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Şantiyede prefabrik konteynerlerde yangın: Sakarya'nın TOKİ inşaatında müdahale sürüyor

Sakarya Adapazarı'ndaki TOKİ inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrik konteynerlerde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor; bölge dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şantiyede prefabrik konteynerlerde yangın: Sakarya'nın TOKİ inşaatında müdahale sürüyor

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesindeki TOKİ konutları inşaat alanında, işçilerin konakladığı prefabrik konteynerlerde yangın çıktı. Alevleri görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve görüntü kayıtları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sahada devam ederken, olay bölgesi havadan dron ile görüntülendi. Ekiplerin söndürme çalışmaları ve güvenlik önlemleri sürüyor; yetkililer ve ekiplerin çalışmaları hakkında resmi açıklama bekleniyor.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN TOKİ KONUTLARININ ŞANTİYESİNDE İŞÇİLERİN KALDIĞI...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN TOKİ KONUTLARININ ŞANTİYESİNDE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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