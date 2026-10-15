Sao Paulo'da tünel felç oldu: araçlar suda birbirine girdi, bir kadın hayatını kaybetti

Olayın özetii

Sao Paulo kent merkezinde etkili olan şiddetli fırtına ve sel, şehir yaşamını felç etti. Anhangabau tüneli suyla dolarken tünelde mahsur kalan araçlar birbirine girdi ve yollar kullanılamaz hale geldi.

Tünelde mahsur kalanlar ve kurtarma çalışmaları:

Yetkililer, tünelde toplam 26 araba ve 2 otobüs bulunduğunu bildirdi. İtfaiye ekipleri, tünelde kalan kişilere ulaşmak için kurtarma botları kullandı ve içerideki 4 kişiye ulaşılabildi.

Can kaybı ve kentsel etkiler:

Şehrin kuzeyindeki Vila Brasilandia bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında bir ev toprak altında kaldı ve 1 kadın hayatını kaybetti. Ayrıca kentteki ulaşım etkilenirken, Congonhas Havalimanı kaynaklı uçuşlar iptal edildi.

Yetkililer, şehir merkezine düşen yağış miktarının büyüklüğünü vurguladı: ekim ayında yaklaşık 11 günde yağan yağmurun eşdeğeri miktarın, yalnızca 40 dakika içinde düştüğü belirtildi. Bu ani yağış ve beraberindeki toprak kaymaları, acil müdahaleleri zorlaştırdı.

Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları ve hasar tespiti devam ediyor; yetkililer vatandaşları risk altındaki bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu sular altında kalan tünelde araçlar birbirine girdi. Meydana gelen toprak kaymasında ise 1 kadın hayatını kaybetti.