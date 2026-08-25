Duba uyarısı dikkate alınmadı: Eskişehir'de servis aracının hatalı parkı trafiği kilitledi

Dün akşam saatlerinde Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesinde, Köyyolu Sokak ile Bursa Caddesinin birleştiği noktada hatalı park eden bir servis aracı nedeniyle trafik durdu.

Olayın yaşandığı kavşakta park yasağı bulunduğu belirtiliyor. Servis aracının, yol kenarına yerleştirilen dubaların yanına park edildiği ve dörtlü ikaz lambasının açık olduğu iddia edildi; bu durumun kavşağın kullanımını engellediği belirtildi.

Kavşağın durumu:

Kavşağın dar olması, hatalı park edilen aracın yolun daralmasına yol açmasına neden oldu. Yolun tıkanması sonucu kavşakta ilerleyen araçların manevra alanı daraldı ve geçişler aksadı.

Belediye otobüsü geçemedi:

Olay sırasında bir belediye otobüsünün daralan yoldan geçemediği görüldü; bu durum kısa süreli ulaşım aksamasına ve trafikte yoğunluğa yol açtı. Trafiğin açılması için aracın yerinden kaldırıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

ESKİŞEHİR'İN İŞLEK BİR CADDESİNDE HATALI ŞEKİLDE PARK EDİLEN SERVİS ARACI SEBEBİYLE TRAFİK TIKANDI.