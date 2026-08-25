Kıyılarda koruma meyvesini verdi: Kuşadası ve Didim'de 504 deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu

Yavru çıkışları sürüyor:

Aydın ve İzmir kıyılarında yürütülen koruma çalışmaları kapsamında, yuvalardan çıkan yavru deniz kaplumbağalarının denizle buluşma süreci devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar birimleri, Kuşadası ve Didim belediyeleri ile EKODOSD işbirliğinde yürütülen çalışmalarda bu yıl şimdiye kadar 504 yavru deniz kaplumbağası güvenle denize ulaştırıldı.

Kuşadası ve Didim'de somut sonuçlar:

Didim ilçesinde tespit edilen 11 yuvadan şu ana kadar 8 yuvada yavru çıkışlarının tamamlandığı belirlendi. Kuşadası kıyılarında ise bulunan 6 yuvadan ilk yavru çıkışları Güzelçamlı sahilinde gerçekleşti; bu yuvadan çıkan 60 yavru, gönüllülerin yönlendirmesiyle güvenle denize ulaştırıldı. Yuva kontrolleri düzenli olarak yapılıyor ve yavru çıkışları Eylül ayında da devam etmesi bekleniyor.

Çalışmalara bilimsel destek de veriliyor; Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan koruma ve yuva takibi süreçlerine katkı sağlıyor. Ayrıca, yuva çıkışlarını tamamlayan gönüllülere EKODOSD tarafından "Caretta Dostu" belgeleri takdim edildi.

Yapay ışıkla mücadele ve halkın rolü:

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü özellikle Kuşadası'nda kumsalların arka bölümlerinin işletme ve konutlarla çevrili olmasının yavru kaplumbağalar için yapay ışık kaynağı oluşturduğunu vurguluyor. Sürücü, "Yuvaların tamamında yavruların ışıklardan etkilenmemesi için perdeleme ve yönlendirme kanalları oluşturularak, güvenli bir şekilde denize ulaşmaları sağlanıyor" diyerek saha önlemlerini anlattı.

Vatandaşlar için uyarılar da net: kumsalda bir deniz kaplumbağası görüldüğünde kesinlikle yaklaşılmaması, önünün kesilmemesi, flaş kullanılmaması ve üzerine yapay ışık tutulmaması gerekiyor. Sürücü, "Deniz kaplumbağalarının kumsala çıkması, yuva alanını seçmesi, yumurtalarını bırakması ve yeniden denize dönmesi son derece hassas bir süreçtir" hatırlatmasını yaparak, en doğru desteğin müdahale etmeden doğal sürece saygı göstermek olduğunu belirtti.

Koruma ekipleri ve gönüllüler, yuva alanlarını düzenli kontrol ederek hem yavru çıkışlarını takip ediyor hem de ışık kirliliği, insan kaynaklı rahatsız etme ve diğer tehditlere karşı önlemler alıyor. Bu koordineli çalışmalar, bölgedeki kaplumbağa popülasyonlarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AYDIN VE İZMİR KIYILARINDA KORUMA ALTINA ALINAN DENİZ KAPLUMBAĞASI YUVALARINDAN ÇIKAN TOPLAM 504 YAVRU DENİZLE BULUŞURKEN, KUŞADASI’NDA İLK YAVRU ÇIKIŞLARI GÜZELÇAMLI SAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİ, DİDİM İLÇESİNDE DE 11 YUVADAN 8’İNDE YAVRU ÇIKIŞLARI TAMAMLANDI.