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Karaman'ın yeraltındaki traverten bahçesi İncesu Mağarası hafta sonlarını dolduruyor

Taşkale sınırındaki 1.356 metrelik İncesu Mağarası, sarkıt-dikit ve traverten havuzlarıyla ilgi görüyor; hafta sonları farklı kentlerden binlerce ziyaretçi geliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:31

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Karaman'ın yeraltındaki traverten bahçesi İncesu Mağarası hafta sonlarını dolduruyor

İncesu Mağarası bir bakış:

Karaman'ın Taşkale köyü yakınlarında yer alan İncesu Mağarası, yer altında oluşmuş sıra dışı doğal yapılarıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Mağaranın toplam uzunluğu 1.356 metre olarak kaydediliyor ve içinde sarkıt, dikit ile çeşitli traverten havuzları bulunuyor. Doğal yapıların çeşitliliği ve mağara içindeki yürüyüşün sunmuş olduğu atmosfer, burayı bölgenin öne çıkan doğal değerlerinden biri haline getiriyor.

Mağara içinde bulunan bazı oluşumlar mantarı andıran şekiller oluşturuyor; bu görünümler ziyaretçiler tarafından sıklıkla ilgi görüyor. Ziyaretçilerin mağarayı rahatça gezmesi için aydınlatma ve yürüyüş yolları düzenlenmiş durumda, bu sayede hem güvenli hem de erişilebilir bir gezi deneyimi sunuluyor.

Ziyaretçi akışı ve yürüyüş parkuru:

Mağara görevlisi Ali Yavuzaslan haftasonları yoğunluğun arttığını belirtiyor. Girişte yaklaşık 30 basamak inildikten sonra yeraltında oluşturulmuş yürüyüş parkuru başlıyor. Yavuzaslan, mağara içindeki yürüyüşün yaklaşık 1.050 metre kadar ilerlediğini aktarıyor; bazı ziyaretçiler parkurun tamamını yürürken, bazılarının ise yarı yolda geri döndüğü ifade ediliyor.

Hafta sonları bölgeye yoğun bir araç gelişi oluyor; zaman zaman yaklaşık 500 aracın geldiği, araç başına ortalama 4 kişi kabul edildiğinde ziyaretçi sayısının 2 bine yaklaşabildiği belirtiliyor. Bu hareketlilik mağaranın, hem yerel halk hem de farklı kentlerden gelen doğaseverler için önemli bir çekim merkezi olduğunu gösteriyor.

Doğal yapıların etkisi ve ziyaretçi gözlemleri:

İncesu Mağarası'nı görmek için gelenler arasında Mersin ve Yozgat gibi farklı kentlerden gelenler bulunuyor. Ziyaretçiler, mağaradaki sarkıt, dikit ve traverten havuzların görsel olarak etkileyici olduğunu, yer altında bu tür bir doğal güzellikle karşılaşmanın unutulmaz bir deneyim sunduğunu söylüyorlar.

Ayrıca mağaranın havasının astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğine dair bir inanış da ziyaretçi ilgisini artırıyor; bu gözlem yerel söylentiler ve ziyaretçi yorumlarıyla dile getiriliyor. Ancak bu tür sağlık iddiaları ile ilgili bilimsel bir değerlendirme haberde yer alan bilgiler arasında değil.

Genel olarak İncesu Mağarası, hem doğal oluşumları hem de kolay erişilebilir yürüyüş parkuruyla Karaman bölgesinde hafta sonlarının favori duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

SARKIT VE DİKİTLERİN YANI SIRA TRAVERTEN HAVUZLARININ DA BULUNDUĞU MAĞARA, ÖZELLİKLE HAFTA...

SARKIT VE DİKİTLERİN YANI SIRA TRAVERTEN HAVUZLARININ DA BULUNDUĞU MAĞARA, ÖZELLİKLE HAFTA SONLARINDA DOĞASEVERLERİN YOĞUN İLGİSİNİ GÖRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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