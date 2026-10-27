Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

Sarıkamış gençlerinden Kızılay’a yaşam için kan bağışı

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi öğrencileri, Kızılay kampanyasında gönüllü kan bağışı yaparak toplumsal farkındalık oluşturdu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarıkamış gençlerinden Kızılay’a yaşam için kan bağışı

Sarıkamış gençlerinden Kızılay’a yaşam için kan bağışı

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ile Sarıkamış Turizm Fakültesi öğrencileri, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılarak destek verdi. Etkinlik, öğrencilerin gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi ve kan bağışının önemi üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

etkinlik ve katılım:

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen kampanyada, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ve Sarıkamış Turizm Fakültesi öğrencileri, dersleri arasında zaman ayırarak bağış noktasına geldi. Türk Kızılay ekipleri tarafından kurulan noktada gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra öğrenciler kan verdi.

Gönüllü katılımın yoğun olduğu etkinlikte, öğrencilerin davranışı üniversite gençliğinin toplumsal dayanışmaya verdiği önemi gösterdi. Bağış yapan öğrenciler, bir kan bağışının ihtiyaç sahibi hastalara ulaşmasının kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

bilgilendirme ve farkındalık:

Türk Kızılay görevlileri, etkinlik boyunca öğrencilere kan bağışı sürecini anlattı ve düzenli bağış ile gönüllü katılımın önemine dikkat çekti. Açıklamalarda kanın acil durumlar, ameliyatlar ve tedavi süreçlerinde sürekli ihtiyaç duyulan bir kaynak olduğu belirtildi ve uygun koşulları taşıyan kişilerin düzenli bağışçı olmaları istendi.

Etkinlik, öğrenciler arasında yardımseverlik bilincini güçlendirmeyi amaçladı. Kampanyaya katılan gençler, arkadaşlarını ve uygun şartları taşıyan vatandaşları Kızılay’ın kan bağışı faaliyetlerine davet ederek benzer organizasyonlara katılım çağrısında bulundu.

Türk Kızılay ekipleri, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür ederek kan stoklarının sürekliliği için düzenli bağışçıların rolüne vurgu yaptı. Organizasyon, bağışçılara ve destek verenlere teşekkür edilmesiyle sona erdi.

SARIKAMIŞ’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI DESTEĞİ(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI DESTEĞİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atatürk Üniversitesi'nden Türkiye–Suudi Arabistan yükseköğretim köprüsü
images

Mhal öğrencileri kurucuları Muharrem Hasbi Koray'ı kabri başında andı
images

Doğanşehir'de camide aile ve toplum için bilgi buluşması
images

Veliler ve öğretmenler 25 Mayıs İlkokulu'nda 60 ünite kan bağışıyla dayanışma gö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balıkesir kuvayımilliye ruhuyla cumhuriyeti coşkuyla kutluyor

Kayseri protokolü 29 ekimde birlik, hizmet ve kalkınma mesajı verdi

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı