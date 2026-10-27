Sarıkamış gençlerinden Kızılay’a yaşam için kan bağışı

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ile Sarıkamış Turizm Fakültesi öğrencileri, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılarak destek verdi. Etkinlik, öğrencilerin gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi ve kan bağışının önemi üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

etkinlik ve katılım:

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen kampanyada, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ve Sarıkamış Turizm Fakültesi öğrencileri, dersleri arasında zaman ayırarak bağış noktasına geldi. Türk Kızılay ekipleri tarafından kurulan noktada gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra öğrenciler kan verdi.

Gönüllü katılımın yoğun olduğu etkinlikte, öğrencilerin davranışı üniversite gençliğinin toplumsal dayanışmaya verdiği önemi gösterdi. Bağış yapan öğrenciler, bir kan bağışının ihtiyaç sahibi hastalara ulaşmasının kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

bilgilendirme ve farkındalık:

Türk Kızılay görevlileri, etkinlik boyunca öğrencilere kan bağışı sürecini anlattı ve düzenli bağış ile gönüllü katılımın önemine dikkat çekti. Açıklamalarda kanın acil durumlar, ameliyatlar ve tedavi süreçlerinde sürekli ihtiyaç duyulan bir kaynak olduğu belirtildi ve uygun koşulları taşıyan kişilerin düzenli bağışçı olmaları istendi.

Etkinlik, öğrenciler arasında yardımseverlik bilincini güçlendirmeyi amaçladı. Kampanyaya katılan gençler, arkadaşlarını ve uygun şartları taşıyan vatandaşları Kızılay’ın kan bağışı faaliyetlerine davet ederek benzer organizasyonlara katılım çağrısında bulundu.

Türk Kızılay ekipleri, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür ederek kan stoklarının sürekliliği için düzenli bağışçıların rolüne vurgu yaptı. Organizasyon, bağışçılara ve destek verenlere teşekkür edilmesiyle sona erdi.

SARIKAMIŞ’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI DESTEĞİ(KARS-İHA)