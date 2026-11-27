Sarıkamış panorama ve tanıtım merkezi tamamlandı:

Kars ve Erzurum sınırları içinde yer alan 22 bin 519 hektarlık Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı, yeni bir kültür ve tarih merkezine kavuştu. Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezinin inşaatı 2020 yılında bitirilirken, sergileme ve panoramik müze düzenlemeleri Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandı. Merkezin resmi açılışı, planlandığı üzere Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri sırasında gerçekleştirilecek.

Merkezin amaçları ve yönetimin değerlendirmesi:

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Erzurum Bölge Müdürü Akif Ümüzer tarafından yapılan bilgilendirmede merkezin temel hedefinin, Sarıkamış Harekatı’nın hafızasını yaşam boyutunda ziyaretçilere aktarmak olduğu vurgulandı. Merkez; harekâtın neden ve sonuçlarını, askerlerin yaşadığı zorlukları ve dönemin ruhunu görsel ve teknolojik anlatımlarla günümüze taşımayı, bölge halkı ve gelen ziyaretçilerin tarih bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ziyaretçi rotası ve sergileme alanları:

Ziyaretçiler, ilk olarak karşılama ve fuaye bölümünde karşılanacak. Bu alanda danışma bankosu, dijital kilitli dolaplar, vestiyer, kafe, hediyelik eşya satış noktası ve çocuklara yönelik oyun alanları yer alıyor. Ardından geçenler, Türk Tarihi Anlatım Koridoru'nda 1015-1016 yıllarından başlayarak 1915’e kadar uzanan kronolojik bir tarih yolculuğuna çıkacak.

Sarıkamış Harekatı giriş bölümünde döneme ilişkin göç hareketleri ve dönem fotoğrafları sergilenirken, Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilanı, savaş hazırlıkları, Osmanlı-Alman ittifakı ve Rus Çarı’nın Kafkas Cephesi ziyaretlerine ait fotoğraf ve belgeler ayrı bölümlerde sunuluyor.

Soğuk oda ve diorama ile canlı canlandırmalar:

Merkezin en dikkat çeken uygulamalarından biri, sıcaklığın eksi 10 ile eksi 20 derece arasında tutulduğu soğuk odadır. Burada, Sarıkamış Harekatı sırasında dondurucu soğuk nedeniyle yaşamını yitiren askerlerin silikon heykelleri, video mapping ile hazırlanmış hareketli görsellerle birlikte sergilenerek ziyaretçilere dönemin ağır kış koşulları hissettirilmek isteniyor.

Sarıkamış Dioraması bölümünde ise harekâtın kronolojik süreci gün gün canlandırılıyor. Üç boyutlu topoğrafik zemin üzerinde yer alan silikon asker heykelleri, top arabaları, silahlar, mühimmat sandıkları ve asker çantaları gibi döneme ait askeri malzemeler ziyaretçilere sunuluyor. Dokunmatik ekranlar, medya havuzu, cam vitrinler ve bilgilendirme panoları ile ziyaretçiler ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Zeve panoraması ve cumhuriyete giden yol:

Zeve Panoraması bölümünde 360 derece projeksiyon sistemi ve 8K görüntü teknolojisi kullanılarak, Ermeni çetelerinin saldırılarından kaçan yaklaşık 2 bin 500 Müslümanın sığındığı Zeve Köyü'nde yaşananlar video mapping yöntemiyle aktarılıyor. Bu anlatım, bölgedeki sivil kayıplar ve çatışmanın yerel hafızadaki etkisini ziyaretçilere güçlü bir görsel dil ile sunmayı hedefliyor.

Zeve bölümü sonrası Cumhuriyete Giden Yol alanında ise Doğu Anadolu’da 1915-1916 yıllarında başlayan Rus işgali, Kars’ın 1920 yılında kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te kuruluşuna uzanan süreç kronolojik olarak işleniyor. Müze ayrıca 1930’lu yıllarda Kars ve Sarıkamış’ta çekilen fotoğraflar, Cumhuriyet kutlamaları ve Atatürk’ün kente gelişi gibi arşiv görüntülerine yer veriyor.

Sinema Odası’nda "Ermeni Mezalimi", "Sarıkamış Harekatı" ve "Mektup" adlı belgesel ve kısa filmler gösterilirken, Erzurum 15’inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa için ayrılmış anlatım duvarı ve son bölümde yer alan Milli Parklar Koridoru müzenin tamamlayıcı alanları arasında bulunuyor.

Amaç ve beklentiler: Merkezin en önemli hedeflerinden biri, özellikle çocuklar ve gençler nezdinde Sarıkamış Harekatı’nın tarihsel öneminin kavranmasını sağlamak, şehitlerin yaşadığı zorlukları gelecek nesillere aktarmak ve milli tarih bilincini güçlendirmektir. Panoramik gösterimler, üç boyutlu canlandırmalar ve arşiv materyalleriyle ziyaretçilerin geçmişle bağ kurması, Sarıkamış şehitlerinin hatırasının yaşatılması ve Kars’ın tarih-kültür turizmine katkı sunulması bekleniyor.

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