Sarıkamış'ta kapı önünü terk etmeyen ayılar bina sakinlerini geceye kadar sokakta bekletti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayışıyla yerleşim alanına inen ayılar, bir apartmanın girişine kadar gelerek konteyneri devirdi. Olay, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı; apartman kapısının önünde bir süre dolaşan ayılar nedeniyle vatandaşlar evlerine giremedi.

olay anı ve müdahale çabaları:

Apartman önünde konteynerin devrilmesiyle başlayan olay sırasında çevredeki vatandaşlar ayıları uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler denedi. Ancak tüm çabalara rağmen ayılar bölgeden ayrılmadı ve girişe yerleşmiş gibi hareket etti. Olayın tansiyonu, sakinlerin ne yapacaklarını bilememesiyle yükseldi.

sakinlerin bekleyişi ve görüntüler:

Bina sakinleri, ayıların apartman girişinden ayrılmasını bekleyerek gece geç saatlere kadar dışarıda beklemek zorunda kaldı. Ayılar bölgeden uzaklaştıktan sonra ancak içeri girebilen vatandaşların yaşadığı bu tedirgin anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı ve bölgede güvenlik endişelerini gündeme taşıdı.

Yaşanan olay sırasında verilen tepkiler ve görüntüler, yerel halkın vahşi hayatla iç içe yaşanan alanlarda karşılaştığı riskleri bir kez daha gösterdi. Apartman girişini mesken tutan ayılar nedeniyle oluşan can ve mal güvenliği endişesi, benzer durumlarda alınabilecek önlemler konusunu gündeme getirdi.

SARIKAMIŞ İLÇESİNDE APARTMAN GİRİŞİNE KADAR GELEN AYILAR, KONTEYNERİ DEVİREREK VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI.