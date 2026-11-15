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Tunceli'de yaya önceliği vurgulanarak zabıta saha denetimi yapıldı

Tunceli Belediyesi zabıta ekipleri hafta sonu denetiminde yaya geçişini engelleyen seyyar satıcıları kaldırdı, erken faaliyetteki şantiyeleri durdurdu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de yaya önceliği vurgulanarak zabıta saha denetimi yapıldı

Denetim kapsamı ve müdahaleler:

Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu düzeninin sağlanması ve vatandaşların günlük yaşam konforunun korunması amacıyla il genelinde saha denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında cadde ve sokaklarda yaya geçişini kısıtlayan seyyar satıcılara müdahale edilerek, işgal edilen alanlar boşaltıldı.

Denetimlerde ayrıca, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda ilgili işletmelerde inceleme ve kontroller yapıldı. Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığını yerinde tespit ederek gerektiğinde idari süreç başlatılmak üzere notlar aldı.

İnşaat alanları ve idari işlem:

İnşaat alanlarına yönelik denetimlerde belirlenen çalışma saatlerinden önce faaliyete başladığı tespit edilen şantiyelerin çalışmaları durduruldu. Kurallara uymayan sorumlular hakkında idari işlem süreci başlatıldığı ve gerekli yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Kent düzeninin korunması ve vatandaşların hafta sonunu daha rahat bir ortamda geçirebilmesi amacıyla saha denetimlerinin devam edeceği yetkililer tarafından ifade edildi. Ekipler, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve ihlallerin takip edileceğini vurguladı.

TUNCELİ’DE ZABITA EKİPLERİNDEN HAFTA SONU DENETİMİ

TUNCELİ’DE ZABITA EKİPLERİNDEN HAFTA SONU DENETİMİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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