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Yeşilyurt’ta altyapı tamamlandı, sokaklar sıcak asfalta hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi, altyapısı tamamlanan Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 bin ton asfaltla yaklaşık 6 kilometrelik yolu, 7 bin metrekare yaya yolu ve otoparkı yeniliyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt’ta altyapı tamamlandı, sokaklar sıcak asfalta hazırlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Melikgazi Belediyesi, merkez ve kırsalda yürüttüğü altyapı projelerinin ardından Yeşilyurt Mahallesinde sıcak asfalt uygulamasına başladı. Bölgedeki altyapı işleri tamamlanırken, ekipler öncelikle yaya yolları, otopark düzenlemeleri ve ana bağlantı hatlarında iyileştirme çalışmalarını tamamladı.

altyapı ve yol düzenlemeleri:

Mahallenin eski adı Mancusun olan bölgesine doğalgazın gelmesiyle başlayan altyapı çalışmaları sona erdi. Yapılan düzenlemeler arasında 7 bin metrekarelik yaya yolu ve otopark düzenlemesi ile birlikte, yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki yollar için 7 bin ton asfalt kullanılması planlanıyor. Ayrıca, Sivas Caddesinden mahalleye giriş-çıkışı sağlayan yaklaşık 2 kilometrelik hattın altyapı çalışmaları tamamlandı ve şimdi asfaltlama aşamasına geçiliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek projeye ilişkin şunları ifade etti: "Buranın eski ismi Mancusun. Buraya doğalgaz geldi. Alt yapı çalışmaları da tamamlandı. Mahallemizin Sivas Caddesi ile olan bağlantı yolunu yeniledik. Mahallemizin bütün sokaklarına girdik. Bu mahallemizde ayrıca 7 bin metrekare de yaya yolu ve otopark çalışması yaptık. 7 bin ton asfalt kullanarak, yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki yolu da asfalt yapacağız. Sivas Caddesi’nden mahallemize giriş-çıkışı sağlayan yaklaşık 2 kilometrelik hattın altyapı çalışmaları bitti, şimdi asfaltlama çalışmalarına başlıyoruz."

Palancıoğlu, ayrıca tüm ekiplerine teşekkür ederek muhtarın desteğine vurgu yaptı ve "Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Vatandaşlarımıza da en iyi şekilde bu yolları kullanmak nasip olur inşallah" dedi. Bu adımla Yeşilyurt Mahallesi'nin hem ulaşım konforu hem de yaya güvenliği artırılmayı hedefliyor.

İLÇEDE MERKEZ VE KIRSALDA BİRÇOK ALANDA HİZMET EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, ALT YAPI ÇALIŞMALARI...

İLÇEDE MERKEZ VE KIRSALDA BİRÇOK ALANDA HİZMET EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLAN YEŞİLYURT MAHALLESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASINA BAŞLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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