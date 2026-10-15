Dolar 49,3978 +0,04%
Euro 55,3983 +0,28%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.608,71 +1,30%
EUR/USD 1,1213 +0,50%
Brent Petrol 105,01 -0,99%
--°

Sarıyer'de sağanak: Ayazağa'da 200'ün üzerinde çalışan kamyonlarla tahliye edildi

Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası iş yerlerinde mahsur kalan 200'ün üzerinde çalışan, çok sayıda ekip tarafından kamyon ve yüksek araçlarla tahliye edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 03:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sarıyer'de sağanak: Ayazağa'da 200'ün üzerinde çalışan kamyonlarla tahliye edildi

Sarıyer Ayazağa'da gece mesaisinde mahsur kalanlar tahliye edildi

Sarıyer'in Ayazağa mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Kemerburgaz Caddesi suyla kaplandı. Cadde üzerindeki şirketlerde gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200'ün üzerinde çalışan, iş yerlerinde mahsur kaldı ve durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda müdahale ekibi yönlendirildi.

Kurtarma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında SAK, AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye personeli yer aldı. Öncelikle su tahliye çalışmaları yapıldı; tahliye çabaları sonuç vermeyince ulaşımı yüksek sağlayan kamyon, minibüs gibi araçlarla bölgeye geçiş sağlandı. Kurtarma sürecinde mahsur kalanlarla iletişim kurularak koordineli tahliyeler gerçekleştirildi.

Kemerburgaz Caddesi'nin durumu:

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla mahsur kalan yaklaşık 200 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Yağmur sularıyla kapanan Kemerburgaz Caddesi'nde suyun çekilmesine yönelik çalışmalar ve cadde üzerindeki müdahaleler halen sürüyor.

SARIYER AYAZAĞA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ŞİRKETLERİNDE MAHSUR KALAN 200’ÜN...

SARIYER AYAZAĞA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ŞİRKETLERİNDE MAHSUR KALAN 200’ÜN ÜZERİNDE ÇALIŞAN KAMYONLARLA KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışla mücadele: bin 126 personel ve 439 araç sahada
images

Sağanak Maltepe caddelerini suya boğdu, E-5'te trafik kontrollü ilerliyor
images

Şiddetli yağış Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametini kapattı
images

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Küçükçekmece’de minarenin kurşun levhaları parçalandı, sokak güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Sarıyer'de selde karşıya geçmeye çalışırken düşen kişi yaşamını yitirdi

Bursa Osmangazi'de rehine krizini özel harekat sonlandırdı; anne sağ kurtarıldı

Bursa'da yağışla mücadele: bin 126 personel ve 439 araç sahada

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı