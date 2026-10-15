Sarıyer'de sağanak: Ayazağa'da 200'ün üzerinde çalışan kamyonlarla tahliye edildi

Sarıyer Ayazağa'da gece mesaisinde mahsur kalanlar tahliye edildi
Sarıyer'in Ayazağa mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Kemerburgaz Caddesi suyla kaplandı. Cadde üzerindeki şirketlerde gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200'ün üzerinde çalışan, iş yerlerinde mahsur kaldı ve durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda müdahale ekibi yönlendirildi.
Kurtarma çalışmaları:
Bölgeye sevk edilen ekipler arasında SAK, AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye personeli yer aldı. Öncelikle su tahliye çalışmaları yapıldı; tahliye çabaları sonuç vermeyince ulaşımı yüksek sağlayan kamyon, minibüs gibi araçlarla bölgeye geçiş sağlandı. Kurtarma sürecinde mahsur kalanlarla iletişim kurularak koordineli tahliyeler gerçekleştirildi.
Kemerburgaz Caddesi'nin durumu:
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla mahsur kalan yaklaşık 200 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Yağmur sularıyla kapanan Kemerburgaz Caddesi'nde suyun çekilmesine yönelik çalışmalar ve cadde üzerindeki müdahaleler halen sürüyor.
SARIYER AYAZAĞA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ŞİRKETLERİNDE MAHSUR KALAN 200’ÜN ÜZERİNDE ÇALIŞAN KAMYONLARLA KURTARILDI.
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