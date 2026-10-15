Sarıyer'de sağanak: Ayazağa'da 200'ün üzerinde çalışan kamyonlarla tahliye edildi

Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası iş yerlerinde mahsur kalan 200'ün üzerinde çalışan, çok sayıda ekip tarafından kamyon ve yüksek araçlarla tahliye edildi.