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Sarıyer'de yağmurla cadde şelaleye döndü

Sarıyer'de şiddetli sağanak Kireç Burnu ve Bahçeköy Caddesi'ni suyla doldurdu; yokuşta oluşan şelale görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer'de yağmurla cadde şelaleye döndü

sel baskınının etkileri:

Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış sonucu sokaklar ve caddeler suyla kaplandı. Kireç Burnu Mahallesi ile Bahçeköy Caddesinde yokuş aşağı akan yağmur suyu, yol yüzeyini şelaleyi andırır hale getirdi. Bölgedeki bazı rögarlar taşarken, araçlar ve yayalar önemli zorluk yaşadı.

görüntüler ve yetkili uyarıları:

Olay anı, çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlarda yokuş aşağı akan sert su akıntıları ve taşan rögarlar net biçimde görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkili olan sağanak, Sarıyer'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar ve sürücüler, taşkın riski bulunan noktalarda tedbirli olmaya çağrıldı. Yaşananlar, kent içindeki altyapı yükü ve kısa süreli yoğun yağışların şehir hayatını nasıl etkileyebildiğini bir kez daha gösterdi.

Sarıyer&#039;de şelaleyi andıran görüntüler kamerada

Sarıyer'de şelaleyi andıran görüntüler kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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