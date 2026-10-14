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Sarıyer’de yokuşu şelaleye çeviren sağanak

Sarıyer'de sağanakla Kireç Burnu Mahallesi ve Bahçeköy Caddesi sular altında kaldı; yokuşta oluşan akıntı rögar taşmasına ve görüntülenmesine yol açtı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer’de yokuşu şelaleye çeviren sağanak

Sarıyer’de sağanak yolları kullanılamaz hale getirdi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Sarıyer ilçesinde özellikle Kireç Burnu Mahallesi ve Bahçeköy Caddesi'ni olumsuz etkiledi. Yokuş aşağı inen suyun birikmesi sonucu cadde boyunca akış kuvvetlendi ve bazı bölgeler kısa süreli su altında kaldı.

etkilenen noktalarda yaşananlar:

Rögarların taşmasıyla yollar göle dönerken sürücüler ve yaya olarak bulunanlar zor anlar yaşadı. Özellikle eğimli noktalarda oluşan hızlı akıntı nedeniyle trafikte aksamalar görüldü. Yetkililer daha önce yapılan uyarıya rağmen bölgedeki bazı altyapı noktalarında su tahliyesi yetersiz kaldı.

görüntüler ve vatandaşların tepkisi:

Olay anına ait videolar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde yokuştan aşağıya akan suyun, caddeyi şelaleyi andıran bir akıntıya dönüştüğü net biçimde görülüyor. Vatandaşlar, benzer durumların önlenmesi için altyapı iyileştirmesi ve uyarı mekanizmalarının güçlendirilmesini talep etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından başlayan sağanak, kısa süreli fakat yoğun etkisiyle bu tür görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yetkililer, yağışın ardından su birikintilerinin temizlenmesi ve rögarların kontrol edilmesi için çalışma başlattı.

SARIYER’DE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. ŞELALEYİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU...

SARIYER’DE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. ŞELALEYİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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