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Sarp Katran zirvesinde mahsur kalan iki dağcı 14 saatte kurtarıldı

Antalya'da 1.835 metrelik Sarp Katran zirvesinde tırmanış yapan iki dağcıdan biri düştü; JAK, AFAD ve UMKE 14 saat süren operasyonla ikisini kurtardı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarp Katran zirvesinde mahsur kalan iki dağcı 14 saatte kurtarıldı

Operasyonun kronolojisi:

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tırmanış yapan isimleri Sam A. (yabancı uyruklu) ile Adem Ç., bin 835 metrelik Sarp Katran Zirvesine yaklaşırken bir düşme olayı yaşandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve UMKE ekiplerini sevk etti.

Ekipler, dağlık alanda kaybolma/mahsur kalma ihtimaline karşı hızla çalışma başlattı ve iki dağcının bulunduğu noktayı tespit etti. Yapılan ön değerlendirmede, düşme sonucu yaralananın Sam A. olduğu ve bacağında kırıklar bulunduğu belirlendi; ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Geceyi bölgede geçirme ve ilk müdahale:

Havanın kararması ve yaralı şahsın güvenli şekilde indirilmesine yönelik güçlükler nedeniyle ekipler, bölgede geceyi geçirme kararı aldı. Kurtarma ekipleri, yanlarında bulunan erzak ve malzemelerle iki dağcının ihtiyaçlarını karşıladı, ısınma için ateş yakarak sağlık ve güvenlik kontrollerini sürdürdü.

Gece boyunca gerçekleştirilen güvenlik ve sağlık kontrollerinin ardından ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurtarma çalışmalarına yoğunlaştı. Zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmanın ardından ekipler, yaklaşık 14 saatlik bir operasyonun sonunda mahsur kalan iki dağcıya ulaşmayı başararak güvenli bölgeye indirdi.

Taşıma ve sağlık durumu:

Kurtarılan Sam A.'nın ayağında kırık tespit edildi ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer dağcının sağlık durumunun görevlilerce takip edildiği bildirildi. Operasyona katılan ekiplerin koordineli çalışması sayesinde riskli bölgede mahsur kalan iki kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

ANTALYA’DA 1835 METRELİK ZİRVEDE TIRMANIŞ SIRASINDA BİRİSİ DÜŞEREK YARALANARAK MAHSUR KALAN 2 KİŞİ...

ANTALYA’DA 1835 METRELİK ZİRVEDE TIRMANIŞ SIRASINDA BİRİSİ DÜŞEREK YARALANARAK MAHSUR KALAN 2 KİŞİ JAK, AFAD VE UMKE EKİPLERİNİN ORTAK OPERASYONU İLE 14 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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