Yerli tohumlarla verim ve su yönetimine odaklanan deneme ekimi Fakıbeyli'de

yerli tohumlarla yeni denemeler sahaya indi:

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen tarımsal yenilik çalışmalarında, merkeze bağlı Fakıbeyli köyünde daha önce ekimi yapılmamış yerli buğday çeşidi Tomris toprakla buluştu. Proje kapsamında il genelinde 9 ilçe ve 26 köyde 32 yerli buğday ile 14 yerli arpa çeşidinin adaptasyon ve yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar, üreticilere modern tarım tekniklerini aktarırken aynı zamanda iklim değişikliğinin getirdiği belirsizliklere karşı çözümler üretmeyi hedefliyor. Denemeler, yerel üreticilerin bilgi ve tecrübeleriyle Tarım Müdürlüğü personelinin teknik desteğini birleştiriyor.

deneme ekiminde amaç ve uygulanan teknikler:

Fakıbeyli'de çiftçilik yapan Davut Esmer ile gerçekleştirilen deneme ekimi yaklaşık 18-20 dönüm alanda yapıldı. Esmer, uygulamanın hem verimi artırma hem de kuraklıkla mücadele amacı taşıdığını belirtti. Geçen sezon elde ettikleri üründen bahsederken, "Geçen yıl yaklaşık dekara 300-350 kilo gibi bir mahsulümüz oldu. Çok şükür hasadımız gayet güzeldi. Bu yıl da o şekilde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Denemede ayrıca tohum miktarı ve ekim yoğunluğunda değişikliklere gidildi. Esmer, "Örneğin dekara 30-40 kilo atarken şimdi 20-22 kilo civarına düşürdük. Sık ekimle seyrek ekim arasında dağlar kadar fark var. Kuraklıkta çok büyük etkisi var" diyerek, seyrek ekimin su yönetimi ve verim üzerindeki etkisine dikkat çekti.

yaygınlaştırma çalışmaları ve demonstrasyonlar:

Ziraat Teknikeri Osman Akarsubaşı ise amaçlarını, "Yerli tohum çeşitlerini yaygınlaştırmak, üretimi ve verimi arttırmak" sözleriyle özetledi. Akarsubaşı, çiftçilere yeni tarım tekniklerini göstermek için demonstrasyonlar düzenlediklerini ve Yozgat'ta daha önce toprak işlemesiz (direkt ekim) tarım uygulamaları yaptıklarını belirtti.

Akarsubaşı uygulama detaylarını aktarırken, sulu araziler için geliştirilen 3-4 çeşidin Fakıbeyli'de ekildiğini ve ekimlerin yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi: "Önümüzdeki hafta bitireceğiz. Yozgat genelinde 9 ilçemizde 26 köyde 28 çiftçimizle ekimler yapıyoruz. Burada 32 yerli çeşit buğdayı ekiyoruz. 14 çeşit de yerli arpa çeşitlerini ekiyoruz."

Projede ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili farklı denemeler ve toprak işlemesiz ekim uygulamaları da yürütülüyor. Bu kapsamda sürdürülen demonstrasyonlar, çiftçilerin sahadaki uygulamaları yerinde görmesini ve yeni yöntemleri test etmesini sağlıyor.

Tarım Müdürlüğü ile üreticilerin ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmalar, yerel tohumların adaptasyonu ve yaygınlaşması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmaların sonuçları; verim, su kullanımı ve dayanıklılık açısından yapılacak değerlendirmelerle sonraki sezonlara rehberlik edecek.

YOZGAT TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN TARIMSAL YENİLİK VE ÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MERKEZE BAĞLI FAKIBEYLİ KÖYÜNDE DAHA ÖNCE HİÇ EKİLMEMİŞ OLAN YERLİ BUĞDAY ÇEŞİDİ ‘TOMRİS’ TOPRAKLA BULUŞTU.