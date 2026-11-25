Olayın gelişimi:

Batman’ın Sason ilçesinde Karayün köyüne bağlı alanlardan birinde, sabaha karşı bir besiciye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahırı sardı. Ahırdaki toplam 180 keçiden farklı kaynaklarda 109 ile 110 arasında hayvanın yanarak telef olduğu bildirildi; kurtarılan hayvanlar ise yoğun dumandan etkilendi.

Ailenin kaybı ve beklentileri:

Yangında büyük zarar gören Bağatur ailesi, bölgedeki yaz aylarında köyde hayvancılık yapıp kışın ilçe merkezine taşınarak burada hayvanlarını beslediklerini söyledi. Aile fertleri, keçilerin kendileri için tek geçim kaynağı olduğunu belirtti. Mehmetşah Bağatur, "180 keçimizden 109'u telef oldu" diyerek, dört engelli çocuğu ve 20'den fazla çocuk ile torununa bakmak zorunda olduklarını anlattı. İki oğlunun nişanlı olduğunu ve keçileri satarak onların düğünlerini yapmayı planladıklarını ifade eden aile, şimdi ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.

Yetkili inceleme ve yardım çağrısı:

Yangının çıktığı ahırda ilk incelemeyi yapan yetkililer, çıkış nedenini araştırıyor. Aile üyeleri devlet ve yerel yetkililerden destek beklediklerini belirtirken, olayın sebebine ilişkin resmi tespit yapılana kadar belirsizlik sürüyor. Yetkililerin soruşturması tamamlandığında yangının kesin nedeni açıklanacak.

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE BİR BESİCİYE AİT AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 109 KEÇİ TELEF OLDU. YANGINDA AİLENİN TEK GEÇİM KAYNAĞI YOK OLURKEN, İKİ OĞLUNUN DÜĞÜN HAYALLERİ DE YARIM KALDI.