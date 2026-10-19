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Satın aldığı daireye iki yıldır giremiyor: mahkeme tahliye talebini reddetti, 41 bin lira vekalet ücreti çıktı

Mersin'de satın aldığı daireye yaklaşık 2 yıldır giremeyen Ramazan Merveyanoğlu, tahliye talebinin reddedildiğini ve 41 bin TL vekalet ücreti ödediğini söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Emre Koç

Satın aldığı daireye iki yıldır giremiyor: mahkeme tahliye talebini reddetti, 41 bin lira vekalet ücreti çıktı

Olayın seyri:

Mersin Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3216 Sokak'ta bulunan bir apartmanda, 29 Ocak 2025'te ikinci kattaki daireyi satın alan Ramazan Merveyanoğlu, yaklaşık 2 yıldır eve giremediğini ve kira tahsil edemediğini iddia etti. Merveyanoğlu, satın alma işlemi sonrası kiracıya noter aracılığıyla ihtarname gönderdiğini, fakat kiracının evi boşaltmadığını ve kendisine kira ödemesi yapmadığını belirtti.

Mahkeme süreci ve bilirkişi raporu:

Kiracının tahliyesi için mahkemeye başvurduğunu anlatan Merveyanoğlu, yargılama sırasında bilirkişi raporu hazırlandığını söyledi. Sahip olduğu dairenin piyasa kira değerinin 20 bin TL olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Merveyanoğlu, bilirkişi tarafından aylık kira bedelinin 2 bin TL olarak belirlendiğini dile getirdi. Mahkemenin tahliye talebini reddettiğini belirten Merveyanoğlu, dosya sonucunda karşı tarafın avukatına 41 bin TL vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını kaydetti.

Mağduriyet ve beklentiler:

Merveyanoğlu, yaşadığı süreci özetlerken "yaklaşık 2 yıldır ben bu evi almışım, ne evime girebiliyorum ne de evimin kirasını alabiliyorum" ifadelerini kullandı. Tahliye talebinin reddedilmesi ve raportördeki kira tespiti ile karşılaşmasının ardından hukuki işlemleri sürdürdüğünü, ancak henüz olumlu bir sonuç alamadığını belirtti. Ayrıca kararla birlikte üstüne avukatlık ücreti yükü çıktığını vurgulayarak mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

İddialarda kiracının "yabancı uyruklu" olduğu belirtildi; taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için devam eden süreçte mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarının belirleyici olduğu kaydedildi. Merveyanoğlu, hem mal sahibi olarak mülkiyet hakkını kullanamadığını hem de maddi zarar gördüğünü anlattı ve hukuki haklarının korunmasını beklediğini ifade etti.

MERSİN’DE KİRACISI BULUNAN BİR DAİREYİ SATIN ALAN VATANDAŞ, YAKLAŞIK 2 YILDIR EVİNE GİREMEDİĞİNİ...

MERSİN’DE KİRACISI BULUNAN BİR DAİREYİ SATIN ALAN VATANDAŞ, YAKLAŞIK 2 YILDIR EVİNE GİREMEDİĞİNİ VE KİRA ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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