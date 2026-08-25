Savcılık 1 milyon euro iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında 'aklama' suç duyurusu talep etti

Duruşmada 1 milyon Euro sorusu

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması beşinci gününde devam ederken, tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu hakkında yeni bir suç duyurusu talebi gündeme geldi. Duruşmada savcının, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’a elden verilen 1 milyon Euronun kaynağına ilişkin sorusuna verilen yanıtlar tutanaklara geçti.

Hasan İmamoğlu'nun savunması:

Sanık Hasan İmamoğlu, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini belirterek, hayatı boyunca "haram yememek, yedirmemek" ilkesiyle yaşadığını söyledi. İmamoğlu, Ticari faaliyetlerini yaşlanması nedeniyle bir süre önce Tuncay Yılmaz’a devrettiğini ifade etti ve iddiaları "bize yapılan eziyet" şeklinde nitelendirdi.

İddianamede adı geçen üç daire iddiasına da yanıt veren İmamoğlu, "İddianamede bize 3 daire aldığım deniyor. Benim 3'ten fazla dairem var" dedi. Ayrıca FETÖ'ye okul yaptırdığı iddiasını reddetti; okul yapma girişiminde bulunup başaramayınca devlete devrettiğini anlattı.

Emniyetteki ifadesine atıfla, kendisine "3 daire aldınız" denildiğini savunan İmamoğlu, bu ifadeyi "hayır 4 daire aldım" diyerek düzelttiğini kaydetti. Duruşmada ayrıca İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçlamasıyla yargılanmasına tepki gösterdi ve aile geçmişine vurgu yaparak, soylarının vatana ihanetle suçlanamayacağını ifade etti.

Savcılığın talebi ve süreç:

Duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı, Tuncay Yılmaz tarafından teslim edildiği öne sürülen 1 milyon Euronun kaynağının belirsiz olduğunu belirterek, Hasan İmamoğlu hakkında 'aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcılığın bu talebi duruşma tutanaklarına geçti ve mahkeme heyeti duruşmaya bir saat ara verdi.

Mahkeme sürecinde, sanık beyanları ile iddianamedeki tespitler arasında çelişkiler öne çıkarken, savcılığın soruşturmaya ilişkin değerlendirmesi yeni bir soruşturma talebini gündeme taşıdı. Duruşma, iddiaların ve savunmaların ayrıntılı incelenmesine devam edilmek üzere ertelendi.

Yargılama boyunca taraf beyanları, ifade kayıtları ve iddianame maddeleri mahkeme kaydında yer almaya devam edecek; savcılığın suç duyurusu talebi resmî soruşturma aşamasına katkı sağlayabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

HASAN İMAMOĞLU (ORTADA)