Savrandere yakınlarında traktör ile tırın çarpışması: bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Savrandere mevkiinde trafik kazası

Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla kara yolu Savrandere Mahallesi yakınlarında mermer yüklü bir tır ile mangal kömürü yüklü bir traktörün çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Olayda römorkun devrilmesiyle bir kişi yaşamını yitirdi, iki araç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza anı ve yaralananların durumu:

Edinilen bilgiye göre, 48 AZZ 941 plakalı mermer yüklü tır ile römorkunda mangal kömürü bulunan 14 AH 627 plakalı traktör aynı istikamette ilerlerken, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ve römork yol kenarına savrularak şarampole devrildi. Kazada römork üzerinde yolcu konumunda bulunan Mutlu Karabulut (42), römorkun üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kazada her iki aracın sürücüleri de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri çalışmaları ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Muğla kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı; bölge trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve ulaşımı kontrollü biçimde yönlendirdi. Kazada traktör hurdaya dönerken, itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kurtarıp ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybeden Karabulut'un cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) morgu'na kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili olarak cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı ve kolluk kuvvetleri olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİ MUĞLA KARAYOLU ÜZERİNDE MANGAL KÖMÜRÜ YÜKLÜ TRAKTÖR İLE MERMER YÜKLÜ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.