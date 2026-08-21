Dolar 48,0594 +0,15%
Euro 56,2077 +0,24%
Bist 14.489,82 +0,65%
Altın Gram 7.159,58 +1,36%
EUR/USD 1,1690 +0,08%
Brent Petrol 93,96 +0,19%
--°

Savrandere yakınlarında traktör ile tırın çarpışması: bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere yakınında mermer yüklü tır ile mangal kömürü yüklü traktör çarpıştı; römork devrildi, 1 kişi öldü, 2 yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:09

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 13:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Savrandere yakınlarında traktör ile tırın çarpışması: bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Savrandere mevkiinde trafik kazası

Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla kara yolu Savrandere Mahallesi yakınlarında mermer yüklü bir tır ile mangal kömürü yüklü bir traktörün çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Olayda römorkun devrilmesiyle bir kişi yaşamını yitirdi, iki araç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza anı ve yaralananların durumu:

Edinilen bilgiye göre, 48 AZZ 941 plakalı mermer yüklü tır ile römorkunda mangal kömürü bulunan 14 AH 627 plakalı traktör aynı istikamette ilerlerken, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ve römork yol kenarına savrularak şarampole devrildi. Kazada römork üzerinde yolcu konumunda bulunan Mutlu Karabulut (42), römorkun üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kazada her iki aracın sürücüleri de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri çalışmaları ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Muğla kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı; bölge trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve ulaşımı kontrollü biçimde yönlendirdi. Kazada traktör hurdaya dönerken, itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kurtarıp ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybeden Karabulut'un cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) morgu'na kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili olarak cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı ve kolluk kuvvetleri olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİ MUĞLA KARAYOLU ÜZERİNDE MANGAL KÖMÜRÜ YÜKLÜ TRAKTÖR İLE MERMER YÜKLÜ TIRIN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİ MUĞLA KARAYOLU ÜZERİNDE MANGAL KÖMÜRÜ YÜKLÜ TRAKTÖR İLE MERMER YÜKLÜ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mabel Matiz savunmasında: klipte müstehcenlik unsuru yok
images

Sorgun'da biçerdöver düzeniyle yaklaşık 9 ton buğday çalındığı iddiası: dört göz...
images

Tokat'ta balkondan düşen 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
images

Bingöl'de hırsızlık zanlısı adliyede tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Anmal yeniden başkan seçildi: Sağlık-Sen Şırnak'ta birlik vurgusu

Keçiörengücü'ne mozambikli sol kanat: Alcidio Raice kadroya katıldı

Mandalinci Bodrum'da Peksimet ve Bahçelievler projelerini sahada değerlendirdi

Uluslararası Turkish Open karate turnuvası İstanbul'da başladı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız