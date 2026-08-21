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Savrandere'de tır ile traktör çarpışması can aldı

Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'nde tır ile traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı; ulaşım bir süre durdu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Savrandere'de tır ile traktör çarpışması can aldı

Savrandere'de kaza ve can kaybı:

Aydın'ın Efeler ilçesinde Savrandere Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Savrandere Mahallesi girişinde tır ile traktör çarpıştı; çarpışmanın şiddetiyle traktör yoldan çıktı.

Olayın ayrıntıları:

Kazada bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşım etkisi:

Kaza nedeniyle Çine'den Aydın istikametine trafik durduruldu ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

AYDIN’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

AYDIN’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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