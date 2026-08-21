Savrandere'de tır ile traktör çarpışması can aldı

Savrandere'de kaza ve can kaybı:
Aydın'ın Efeler ilçesinde Savrandere Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Savrandere Mahallesi girişinde tır ile traktör çarpıştı; çarpışmanın şiddetiyle traktör yoldan çıktı.
Olayın ayrıntıları:
Kazada bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ulaşım etkisi:
Kaza nedeniyle Çine'den Aydın istikametine trafik durduruldu ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
AYDIN’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
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