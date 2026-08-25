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Şavşat'ın kalp şeklindeki Karagöl'ü doğaseverleri cezbediyor

Artvin'in Şavşat ilçesindeki kuş bakışı kalp şeklini andıran Karagöl, yemyeşil ormanları ve yürüyüş imkânlarıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Şavşat'ın kalp şeklindeki Karagöl'ü doğaseverleri cezbediyor

Şavşat'ın kalp şeklindeki Karagöl'ü doğaseverleri cezbediyor

Artvin’in “Sakin Şehir” unvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl, kuş bakışı görünümünün kalbi andırmasıyla dikkat çekiyor. Karagöl-Sahara Milli Parkı içinde konumlanan göl, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor ve hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

doğal görüntü ve yürüyüş imkânları:

Ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili göl çevresi, yeşilin farklı tonlarının su yüzeyine yansıdığı görsel bir zenginlik sunuyor. Ziyaretçiler, göl etrafındaki patikalarda yürüyüş yaparak, ağaç gölgeleri altında dinlenerek ve fotoğraf noktalarında manzaranın keyfini çıkararak vakit geçiriyor. Bölge, Karadeniz’in önemli doğa turizmi rotalarından biri olarak şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

ziyaretçi izlenimleri ve atmosfer:

Karagöl’ü görmeye gelenler arasında manzaranın yarattığı etki sıkça dile getiriliyor. Ziyaretçi Münavver Akgümüş, bölgenin güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Burası çok güzel. Karadeniz’in her yeri ayrı güzel fakat Karagöl’ün inanılmaz bir manzarası var. Yeşilliği, çam ağaçlarının kokusu gerçekten muhteşem" dedi. Aileler ve arkadaş grupları, çam ağaçlarının arasında temiz hava alıp doğanın sunduğu sessizliği ve huzuru deneyimliyor.

Kalbi andıran şekliyle göze çarpan Karagöl, çevresini saran yemyeşil ormanlarla birlikte doğal güzelliğini koruyor. Ziyaretçiler için fotoğraf ve doğa yürüyüşleri başta olmak üzere kolay ulaşılabilir dinlenme alanları sunan göl, bölgenin turizm potansiyelini canlı tutan değerlerden biri olarak öne çıkıyor.

ARTVİN&#039;İN &quot;SAKİN ŞEHİR&quot; ÜNVANLI ŞAVŞAT İLÇESİNDE, KUŞ BAKIŞI GÖRÜNÜMÜYLE KALBİ ANDIRAN KARAGÖL...

ARTVİN'İN "SAKİN ŞEHİR" ÜNVANLI ŞAVŞAT İLÇESİNDE, KUŞ BAKIŞI GÖRÜNÜMÜYLE KALBİ ANDIRAN KARAGÖL, EŞSİZ DOĞASI VE YEMYEŞİL MANZARASIYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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