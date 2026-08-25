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Karakaya baraj gölünde 3 bin 300 metrelik kulaç: Elazığ’dan Malatya’ya tekneye dokunmadan geçti

Elazığ’ın Baskil ilçesinden suya giren Alper Öz, Karakaya Baraj Gölü’nde yaklaşık 3.300 metreyi paletsiz, tekneye dokunmadan yüzerek 4 saatte Malatya’ya ulaştı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Karakaya baraj gölünde 3 bin 300 metrelik kulaç: Elazığ’dan Malatya’ya tekneye dokunmadan geçti

Elazığ’dan Malatya’ya tekneye dokunmadan kulaç

Elazığ ile Malatya arasında açık suda önemli bir başarı kaydeden Alper Öz (40), Karakaya Baraj Gölü'nde yaklaşık 3 bin 300 metrelik parkuru tamamladı. Yüzüş yaklaşık 4 saat sürdü ve sporcu Elazığ’ın Baskil ilçesi Pınarlı köyü'nden başlayıp Malatya’nın Kale ilçesi'ne ulaştı.

Parkur ve süre:

Öz, tekne eşliğinde hareket ederken tekneye temas etmeden yüzdü; organizatörler ve yerel gözlemciler bu performansı bölgedeki açık su sporları açısından dikkat çekici buldu. Parkurun uzunluğu ve 4 saatlik süresi, dayanıklılık ile stratejik enerji yönetimini gerektiren zorlu bir rotaya işaret ediyor.

Hazırlık ve sporcu açıklamaları:

Sporcu, hazırlık sürecine ve yüzüş planına ilişkin şunları söyledi: “Elazığ’dan Malatya’ya geçme planımı bugün uyguluyorum. Bana tekne ile eşlik edecekler. Uzun zamandır hazırlanıyordum. Su gayet güzel. Tekneye dokunmadan, paket kullanmadan direk yüzerek Elazığ’dan Malatya’ya geçeceğim. Karşı taraf Kale ilçesi”. Bu performans, bölgedeki açık su etkinliklerinin görünürlüğünü artırırken, benzer girişimler için örnek teşkil ediyor.

ELAZIĞ&#039;DAN MALATYA&#039;YA UZANAN ZORLU PARKURDA KULAÇ ATAN ALPER ÖZ, KARAKAYA BARAJ GÖLÜ&#039;NDE YAKLAŞIK...

ELAZIĞ'DAN MALATYA'YA UZANAN ZORLU PARKURDA KULAÇ ATAN ALPER ÖZ, KARAKAYA BARAJ GÖLÜ'NDE YAKLAŞIK 3 BİN 300 METRE YÜZEREK DİKKAT ÇEKEN BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. ÖZ, 4 SAAT SÜREN YÜZÜŞÜN ARDINDAN MALATYA'YA ULAŞTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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