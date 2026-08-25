Asfalt seferberliği Kahramanmaraş'ta 26 noktada sürüyor

çalışmanın kapsamı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve dayanıklı hale getirmek amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Mayıs ayında başlayan seferberlik kapsamında bugüne kadar şehir genelinde 190 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kullanım ömrünü tamamlayan ve ulaşım standardı düşük cadde, sokak ve grup yolları modern sıcak asfaltla buluşturuluyor. Planlı ve programlı uygulamalarla şehrin ulaşım altyapısının daha modern, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

merkez mahallelerdeki program:

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen haftalık çalışma takvimine göre 24-30 Ağustos tarihleri arasında Dulkadiroğlu ilçesinde Yahya Kemal Mahallesi'nde 72 bin 195, 72 bin 160, 72 bin 164, 72 bin 156, 72 bin 154, 72 bin 150, 72 bin 148, 72 bin 191, 72 bin 193 ve 72 bin 146 sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Aslanbey Mahallesi'nde Şeref Eroğlu Caddesi, Ballıca Mahallesi'nde 10 bin 11 ve 10 bin 64'üncü sokaklar, Yenişehir Mahallesi'nde ise 74 bin 2, 74 bin 1, 74 bin 4, 74 bin 8, 74 bin 10 ve 74 bin 14'üncü sokaklarda çalışmalar planlandı.

ilçe yollarında yürütülen çalışmalar:

Asfalt seferberliği kapsamında Pazarcık ilçesinde Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde 25, 36, 35, 34 ve 22'nci sokaklarda; 15 Temmuz Mahallesi'nde Uğur Göksu Caddesi'nde sıcak asfalt serimi yapılacak. Elbistan'da ise Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı boyunca sıcak asfalt uygulamaları ile ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Belediye ekipleri, belirlenen cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcayarak mevcut yolların kullanım ömrünü uzatmayı, sürüş güvenliğini artırmayı ve vatandaşların günlük ulaşımını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Çalışmalar, şehir merkezleri ile kırsal mahalleleri etap etap modernize edecek şekilde eş zamanlı yürütülüyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAFTALIK ASFALT PROGRAMI KAPSAMINDA 24-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA 3 İLÇE 26 FARKLI NOKTADA SICAK ASFALT MESAİSİNİ SÜRDÜRECEK