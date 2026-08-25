Servisteki motosikletin içinde bulunan akrep kısa süreli paniğe neden oldu

Serviste bulunan motosikletin motorundan akrep çıktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde meydana gelen olayda, tamir için atölyeye getirilen bir motosikletin parça sökümünü yapan usta şaşkınlık yaşadı. Motor bloğunun içinden bir akrep çıktığını gören ustanın ve atölyedeki diğer çalışanların panik hali kısa sürdü.

Olayın gelişimi:

Motosikletin sahibinin arızayı tespit ettirmek üzere getirdiği araç parçalanarak kontrol edilirken, motor bölümünde hareket eden canlı fark edildi. Usta motor kısmını söküp kontrol ettiğinde, içerden bir akrep çıktı ve çalışma ortamında kısa süreli endişeye yol açtı.

Akrebin kurtarılması ve bırakılması:

Atölyedeki çalışanlar, panik halini kontrol altına aldıktan sonra akrebi zarar vermeden bulunduğu yerden dikkatle aldı. Akrep daha sonra koruyucu bir şekilde alınıp doğal yaşam alanına bırakıldı; olay maddi ya da başka bir zararla sonuçlanmadı.

MOTOR BLOĞUNUN İÇERİSİNDEN ÇIKAN AKREP, ATÖLYEDE KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.