Dolar 48,0948 +0,05%
Euro 56,1123 +0,02%
Bist 14.496,15 -0,04%
Altın Gram 7.236,60 -0,38%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 90,17 -0,41%
--°

Servisteki motosikletin içinde bulunan akrep kısa süreli paniğe neden oldu

Doğanşehir'de tamire getirilen motosikletin motor bloğu söküldüğünde içinden akrep çıktı; atölyede kısa süreli panik yaşandı, usta akrebi dikkatle alıp doğaya bıraktı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Servisteki motosikletin içinde bulunan akrep kısa süreli paniğe neden oldu

Serviste bulunan motosikletin motorundan akrep çıktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde meydana gelen olayda, tamir için atölyeye getirilen bir motosikletin parça sökümünü yapan usta şaşkınlık yaşadı. Motor bloğunun içinden bir akrep çıktığını gören ustanın ve atölyedeki diğer çalışanların panik hali kısa sürdü.

Olayın gelişimi:

Motosikletin sahibinin arızayı tespit ettirmek üzere getirdiği araç parçalanarak kontrol edilirken, motor bölümünde hareket eden canlı fark edildi. Usta motor kısmını söküp kontrol ettiğinde, içerden bir akrep çıktı ve çalışma ortamında kısa süreli endişeye yol açtı.

Akrebin kurtarılması ve bırakılması:

Atölyedeki çalışanlar, panik halini kontrol altına aldıktan sonra akrebi zarar vermeden bulunduğu yerden dikkatle aldı. Akrep daha sonra koruyucu bir şekilde alınıp doğal yaşam alanına bırakıldı; olay maddi ya da başka bir zararla sonuçlanmadı.

MOTOR BLOĞUNUN İÇERİSİNDEN ÇIKAN AKREP, ATÖLYEDE KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.

MOTOR BLOĞUNUN İÇERİSİNDEN ÇIKAN AKREP, ATÖLYEDE KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sanayi sitesi modernleşme yolunda: asfalt ve çevre düzenlemesi sürüyor
images

Yozgat’ta anız yakan kişiye 3 bin 705 lira ceza
images

Yörük geleneği sürüyor: peynirler Çimi Yaylası'nda kar obruklarında olgunlaşıyor
images

Başkan Geçit Çavuşoğlu’nda yolları geleceğe hazırlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama

Demirözü'de kültür ve diyalog: TİHEK başkanının saha ziyareti

Söke'de okul çatısına bakım: Vakıfbank İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi