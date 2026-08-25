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Çalıkavak’ta sıcak asfaltla ulaşımda konfor artıyor

Bursa Büyükşehir, İnegöl Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak güzergahına 1.200 ton sıcak asfalt dökerek 400 metre uzunluğundaki yolu daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Çalıkavak’ta sıcak asfaltla ulaşımda konfor artıyor

Bursa genelinde süren yol yatırımlarının yeni aşaması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 17 ilçede ulaşım ağını güçlendirme programı kapsamında İnegöl’e bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çalıkavak güzergahında kapsamlı bir yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen saha taramaları sonucunda belirlenen ihtiyaçlara göre planlandı ve hızla uygulandı.

Çalışmanın boyutları ve uygulama detayları:

Yapılan iş kapsamında, Çalıkavak hattında 400 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki bölümde sıcak asfalt kaplama yapıldı. Ekipler güzergaha toplam 1.200 ton sıcak asfalt sererek yolun standartlarını yükseltti ve trafik akışına uygun hale getirdi. Yenileme çalışması, bölge sakinleri ve sürücüler için ulaşımın hem daha güvenli hem de daha konforlu olmasını hedefliyor.

Yerel yönetici ve halkın görüşü:

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Bektaş, yürütülen çalışmalardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Bektaş, 'Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Yolun yenilenmesiyle birlikte daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşuldu' diyerek yerel memnuniyeti dile getirdi.

Gerçekleştirilen bu uygulama, Büyükşehir’in il genelinde sürdürdüğü bakım ve onarım faaliyetlerinin bir parçası olarak görülebilir; saha taramalarıyla belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda benzer çalışmaların diğer noktalarda da devam etmesi planlanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE ULAŞIM AĞINI GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRME YATIRIMLARI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE ULAŞIM AĞINI GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRME YATIRIMLARI ÇERÇEVESİNDE İNEGÖL’E BAĞLI CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE YOL YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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