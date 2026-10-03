Savunma sanayinde dışa bağımlılıktan ihracat ligine: Türkiye 11. sırada

Erdoğan'ın TEKNOFEST konuşması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı ve gençlere seslendi. Programın açılışında gençlere yönelik övgü ve teşvik mesajları veren Erdoğan, aynı zamanda Manisa Soma'da yaşanan maden kazası nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci için Allah'tan rahmet diledi; ailelere ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madenciye acil şifa temennisinde bulundu. Olayla ilgili olarak enerji ve tabi kaynaklar bakanımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır; aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır.

Teknofest coşkusu ve katılım verileri:

Erdoğan, Teknofest kuşağının sergilediği eserleri takdir ederek gençlerin azmi ve kararlılığına vurgu yaptı. Etkinliği Şanlıurfa'da düzenleme nedenini tarihsel ve kültürel bağlamla açıkladı, Göbeklitepe'ye yapılan atıfa dikkat çekti ve gençlerin köklerden ilham almasını istedi.

Festivalin boyutlarını aktaran Erdoğan, teknoloji yarışmalarına 81 ilden ve dünyanın 97 ülkesinden toplamda 730 bini aşkın takım ve 1 milyon 600 bini üzerinde yarışmacı başvurduğunu; bugüne kadar ziyaretçi sayısının ise yaklaşık 1 milyone ulaştığını söyledi. Bu yıl organizasyona 11 yeni yarışma kategorisi ilave edildi; aralarında 5G, yapay zeka, elektronik harp, dron izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA'lar, havayolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlar bulunuyor. Yeni deneyim, sergi, uçuş ve etkinlik sahaları da festivale ayrı bir zenginlik kattı.

Yerli ürünler, savunma kapasitesi ve ihracat rakamları:

Festival alanında sergilenen yerli ve milli savunma platformlarına dikkat çeken Erdoğan, Kızılelma, Kaan, Gökbey, Atak, Hürjet, Anka ve Bayraktar TB2 gibi hava platformlarını; Fırtına, Gezgin, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kara araçlarını örnek gösterdi. Bu ürünlerin arkasında mühendis, yazılımcı ve teknisyen emeği olduğunu vurguladı.

Erdoğan savunma sanayindeki dönüşümü rakamlarla şöyle özetledi: 4 bin 500’den fazla firmamız ve 100 binin üzerinde insanımız bu alanda çalışıyor. Türkiye bir dönem savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlıydı; bugün savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç edildi. Ocak-Ağustos dönemi ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 6,3 milyar dolara ulaştı; göreve geldiklerinde yıllık rakamın 248 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, bu başarının firmaların gayreti ve devlet desteğiyle elde edildiğini, katma değeri yüksek platformlarla bu başarıların daha da güçlendirileceğini ifade etti ve Teknofest Güneydoğu'nun ülkeye, millete ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa bilim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONUYLA ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ'NE (TEKNOFEST) KATILDI.