Samsun'da gençlere kurtuluşun izleri sahada öğretildi

saha eğitimleriyle Kurtuluş Yolu anlatıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında desteklenen proje, Kültürel Miras Alanlarının Sınıf Dışı Eğitimde Kullanımı: Samsun Kurtuluş Yolu başlığı altında farklı üniversitelerden gelen öğrencileri Samsun'da buluşturdu. Program, katılımcılara hem teorik bilgiler sunuyor hem de arazi uygulamaları ve müze ziyaretleriyle saha deneyimi kazandırıyor.

Atatürk'ün geçtiği duraklarda arazi uygulamaları:

Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldikten sonra izlediği güzergâh üzerindeki önemli noktaları akademisyenlerden yerinde dinledi. Program kapsamında Atatürk'ün kahve içtiği nokta ve güzergâh boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda bölgenin tarihî dokusu ve Milli Mücadele açısından taşıdığı önem detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar ayrıca Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya giderken geçtiği hattı takip ederek dönemin izlerini sahada görme şansı elde etti.

Doç. Dr. Faruk Aylar etkinliğin önemine değinerek, Kurtuluş Yolu'nun gerçekten önemli bir güzergâh olduğunu ve ziyaret edilen yerlerden birinin Mustafa Kemal Paşa'nın aracının bozulduğu nokta olarak anıldığını belirtti. Aylar, o günkü koşulları öğrenciler üzerinde canlandırmanın ve milli-manevi duyguları aktarmanın projenin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

disiplinler arası yaklaşım ve amaçlar:

Projede OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, emekli Prof. Dr. Ali Uzun, OMÜ Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Mutlu Kaya, OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Ercan Yalçın, OMÜ Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Selçuk ile Ardahan Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Leman Albayrak gibi isimler görev aldı. Toplamda 13 akademisyenin yer aldığı program, tarihî, coğrafi, eğitsel ve turistik boyutları disiplinler arası bir bakışla ele almayı amaçlıyor.

Çalışma kapsamında Çakallı Han gibi Atatürk'ün konakladığı mekânlar da ziyaret edildi. Projenin bir diğer hedefi, bu tür güzergâhların ülke tanıtımına ve Samsun turizmine katkı sağlaması; ayrıca gençlerin milli ve manevi bilinçlerinin güçlendirilmesi olarak açıklandı. Etkinlikler Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor ve saha uygulamalarının yanı sıra müze gezileri ile destekleniyor.

Sonuç olarak program, öğrencilerin tarihî hafızayı yerinde gözlemleme olanağı bulduğu, akademik kadronun saha tecrübelerini doğrudan aktardığı bir eğitim modeli sundu ve Kurtuluş Yolu'nun hem kültürel miras hem de turistik değer olarak öne çıkarılmasına katkı sağladı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) BÜNYESİNDE TÜBİTAK 2237-A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN "KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ SINIF DIŞI EĞİTİMDE KULLANIMI: SAMSUN KURTULUŞ YOLU" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN FARKLI ÜNİVERSİTELERİNDEN SAMSUN’A GELEN ÖĞRENCİLER, MİLLİ MÜCADELE’NİN ÖNEMLİ DURAKLARINI AKADEMİSYENLERDEN YERİNDE DİNLEDİ. AKADEMİSYENLER, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A GELDİKTEN SONRA GEÇTİĞİ VE KONAKLADIĞI GÜZERGÂHLARI ÖĞRENCİLERE SAHADA ANLATTI.