destici: hayat pahalılığıyla mücadele, üretim ve adalet odaklı bir vizyonla mümkün

BBP genel istişare toplantısı ve vizyon belgesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara'da düzenlenen Genel İstişare Toplantısı'nda partinin Siyasi Vizyon Belgesi'ni kamuoyuna açıkladı. Neşet Ertaş Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin iç ve dış politikasından ekonomik ve toplumsal önceliklere kadar kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Destici, toplantıda hem mevcut sorunlara hem de BBP'nin iktidara geldiğinde uygulamaya koyacağı politika yaklaşımlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Siyasi vizyon ve öncelikler:

Siyasi Vizyon Belgesi'nde, Türkiye'nin bölgesel ve küresel konumu, devlet-millet ilişkileri, toplumsal birlik ve beraberlik ile terörle mücadeleye ilişkin politikalar yer aldı. Destici, partinin yönetmeye hazır ve talip olduğunu vurgulayarak, "BBP, Türkiye'yi yönetmeye hazır ve taliptir" ifadesini kullandı. Meclisin yeni yasama yılına dikkat çeken Destici, milletin beklentilerinin; evindeki geçim sıkıntısının giderilmesi, adalet arayışının karşılık bulması ve geleceğin güvence altına alınması olduğunu söyledi. Öne çıkan mesajlardan biri de kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgiliydi: "Kamu kaynağı milletin emanetidir" sözünü kullanarak, her harcamanın vatandaşın hayatında karşılığının olması gerektiğini ifade etti.

Ekonomi, üretim ve sosyal destekler:

Destici, ekonominin Türkiye'nin temel problemi olduğunu belirterek, ekonomideki ölçülerinin milletin üretme gücünü ve refahını birlikte artırmak olacağını söyledi. Üretimin güçlendirilmesi, yerli teknoloji ve markalaşma, özel teşebbüse alan açılması ve küçük üreticinin desteklenmesi vizyonun merkezinde yer aldı. Savunma sanayisinde kazanılan kabiliyetlerin elektronik, enerji ekipmanları, tarım makineleri ve yüksek teknoloji gibi sektörlere taşınmasını hedeflediklerini açıkladı.

Esnaf ve küçük işletmelere yönelik politikalar da öne çıkarıldı; finansmana erişimin kolaylaştırılması, dijital ticarette rekabet edebilirlik ve ortak lojistik ile satış modellerinin geliştirilmesi vaatleri arasında sayıldı. Destici, dış ticarette üreticinin haklarının korunacağını ve yerli işletmelerin haksız rekabete karşı yalnız bırakılmayacağını belirtti.

Sosyal politikalar içinde aile yapısını güçlendirme ve gençlerin önündeki ekonomik bariyerleri kaldırma öncelikliydi. Destici, "Okulda başlayan bir eksiklik fabrikada karşımıza çıkıyor" diyerek, aile ve nesil devamını güvence altına alacak tedbirlerin önemine vurgu yaptı. Yönetim görevi üstlenildiğinde evlilik desteklerinin güçlendirileceği, üniversiteli evli çiftlere burs ve barınma imkanlarının geliştirileceği ve ücretsiz, nitelikli kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı taahhüt edildi. Sağlık hizmetlerinde anne ve bebeğin öncelikli olacağı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Hayat pahalılığı ve gelir adaleti:

Destici, emekliler ve asgari ücretliler başta olmak üzere dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarındaki sıkıntıların farkında olduklarını belirtti. "Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın yaşadığı sıkıntının farkındayız" diyen Destici, bunun çözümünün enflasyonla mücadele, üretimin güçlenmesi ve gelir dağılımının iyileştirilmesiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Emeklinin gelirinin insan onuruna yakışır bir hayatı karşılaması gerektiğini, ücretliye, emekliye ve küçük esnafa ağır yük bindiren kolaycı yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Ayrıca vergide adalet ve kamuda israfla kararlı mücadele çağrısı yaptı.

Güvenlik ve terörle mücadele:

Vizyon belgesinin güvenlik ayağında hedefin "terörün bütün unsurlarıyla ortadan kalktığı bir Türkiye" olduğunu belirten Destici, terörün sona ermesi için PKK'nın silah bırakmasının ve örgütün feshedilmesinin gerektiğini söyledi. "Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir" ifadelerini kullandı. Destici, güvenlik ve istihbarat kapasitesinin güçlendirilmesi, terör örgütünün finansmanı ve insan kaynağına erişimin kesilmesi ile sınır ötesi yapılanmalara karşı diplomasi ve uluslararası iş birliğinin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca, terörle mücadelenin kalıcı başarısı için adalet, eğitim, istihdam ve bölgesel kalkınmanın önemine değindi.

Konuşmasında Kürt vatandaşlara yönelik olarak da "Kürt kardeşlerimiz bu vatanın asli sahiplerindendir" vurgusu yapıldı ve PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığı belirtildi. Destici, şehit aileleri ve gazilerin taşıdığı emanete her şart altında sahip çıkılacağını ifade etti.

Toplantı çıkışında Destici, BBP'nin yönetme sorumluluğunu üstlenmesi durumunda uygulayacağı politikaları ciddiyetle hazırlayacaklarını, milletin vereceği yetkiyi taşıyacak bir anlayış içinde olacaklarını tekrarladı. Bütçe görüşmelerinde milletin hayatını doğrudan etkileyen önceliklerin ölçü alınacağını ve ülke yönetiminde adalet, üretim ve güvenliğin merkezde tutulacağını vurguladı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ'NİN KONUŞMASI